2 kişiyi ağır yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de meydana gelen ve 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada, şüpheli olarak yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı’na bağlı Paşa mahallesi Kurşunlu Cami sokakta meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışan 5 kişilik grup kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Silahların çekildiği kavga sonucu sağ göğsünden vurulan Ozan D. (30) Şehir Hastanesi’ne götürülürken, başından yaralanan Onur Y. (33) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildiridli.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Üzerlerinde taşıdıkları 3 adet tabancayla birlikte yakalanan şüpheliler Fazlı B. (35), Cengiz A. (42) ve Uğur A. (40) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.