Yanan bölgelerde doğanın kendini iyileştirmesi beklenmeli Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sarıçam: “Uzun vadede ekolojik kazançlar çok değerli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan bölgelerde doğanın kendini iyileştirmesi beklenmeli Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sarıçam: “Uzun vadede ekolojik kazançlar çok değerli”

İHA

Yanan bölgelerde doğanın kendini iyileştirmesi beklenmeli Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sarıçam: “Uzun vadede ekolojik kazançlar çok değerli”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doç. Dr. Sibel Sarıçam, yanan alanların yeniden orman alanı olarak ülkeye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel Sarıçam, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırlandığı ESOGÜ Gündem programında ülke genelinde peşi sıra görülen orman yangınlarına ilişkin konuştu.

“Ormanlar yeryüzünün akciğerleridir”
Orman yangınlarının yol açtığı can ve mal kayıplarının herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Doç. Dr. Sarıçam, “Bir ağacın kolay yetişmediğini, emek ve zaman istediğini, bir ağacın bize sunduğu katkıları hepimiz biliyoruz. Örneğin, yetişkin bir çam ağacı bir saatte kırk kişinin atmosfere verdiği karbondioksiti oksijene dönüştürebiliyor. Ormanlar önemli karbon yutak alanlarıdır. Bir nevi yeryüzünün akciğerleridir. Karbonu depolayarak ve atmosfere oksijen vererek karbon döngüsünde önemli bir rol üstlenmekte olan orman alanlarının su döngüsüne de önemli katkıları bulunmaktadır. Kökleriyle topraktan aldıkları suyu, yapraklarıyla atmosfere su buharı olarak vermektedir. Atmosferde biriken bu buhar; yağmur, dolu, kar şeklinde yeryüzüne düşer. Örneğin bir meşe ağacının atmosfere verdiği su buharı yılda yaklaşık 150 bin litrelik suyu, su buharı olarak atmosfere verir” dedi.

“Ormandaki bütünlük bozulduğunda tüm canlılar tehdit altına girer”
Doç. Dr. Sarıçam, ormanların ağaç topluluklarından oluşan bir alanın daha fazlasını ifade ettiğini belirterek, “Ormanlar karasal ekosistemin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle ormanlar biyoçeşitlilik açısından da önemli rezerv alanlarıdır. Bu uyumlu bütünlük, bir parça dahi bozulduğunda bu ekosisteme bağlı yaşayan tüm canlıların da varlığı tehdit altına girer. Dolaylı olarak insanların da varlığının tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz. Orman alanları aynı zamanda su akışını da düzenleyen alanlardır. Ormanlık alanlarımız suyun akışını yavaşlatan, suyu emen dev bir sünger görevini üstleniyor. Bu anlamda şiddetli yağmurlardan, sellerden, şiddetli rüzgârlardan yerleşim alanlarını, bizleri koruyarak bir bariyer görevi de üstleniyor. Afetlere karşı yaşam alanlarımızın daha dirençli olmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin etkilerinden bahsetti
İklim değişikliğinin etkilerinin gündelik yaşamda belirgin şekilde görülebildiğini söyleyen Doç. Dr. Sarıçam, ormanların hem iklim değişikliğiyle mücadele etmede hem de iklim değişiminden olumsuz etkilenebilen alanlar olduğunu kaydederek şöyle devam etti:
“Uzun süren kuraklık periyodu ve sıcak hava dalgasıyla orman yangınları tetiklenebiliyor. Yangınla birlikte atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, metan gibi sera gazlarının salınması iklim değişikliğini olumsuz etkiliyor. Ormanların ekolojik fonksiyonları kadar ekonomik ve sosyal fonksiyonları da bulunmaktadır. Ormanlar, orman içlerinde ve yakın çevresinde yaşayanlara bir yaşam alanı, geçim kaynağı sağlar. Marmaris’teki yanan ormanlarla birlikte orada arıcılık yapan ve çam balıyla geçimlerini sağlayan pek çok insanın geçim kaynağı da yok oldu. Ormanlar sadece o ekosisteme bağlı yaşayan canlıların değil, tüm canlıların ortak varlığıdır. Kendimizi çok da doğadan ayrı bir varlık olarak düşünmemeliyiz; biz de bu doğanın bir parçasıyız. Bu düşünceyle hareket ettiğimizde daha sağlıklı ve afetlere karşı daha dirençli, uyumlu yaşam koşulları elde edebiliriz.”

“Yanan alanlar yeniden orman alanı olarak ülkeye kazandırılmalı”
Doç. Dr. Sarıçam, yanma riski taşıyan bölgelerin belirlenmesi ve özellikle yangın periyodlarında koruyucu önemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını, alınacak önlemlerle yangın şiddetinin ve felaket boyutunun azaltılabileceğinin altını çizerek, “Orman tabanındaki materyaller ekolojik anlamda yaşam ortamı sağlaması, toprağı zenginleştirmesi bakımından çok önemli ve kıymetli. Ancak sıcak dönemlerde kuru dalların, kuru otların, ibrelerin tutuşma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla taban temizliğinin gerçekleştirilmesi önem taşıyan bir uygulama olarak görülebilir. Orman sonrasında ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin çeşitli görüşler mevcut. ‘Hemen mi ağaçlandırılmalı yoksa bir süre beklenilmeli mi’ gibi. Doğanın kendini yenileyebilme gücü var ve bunu dikkate alarak bir süre bu yanan alanların kendini iyileştirmesi, onarması için bir zaman tanınmalı, sonrasında ağaçlandırma çalışmalarına yer verilmelidir. Her şeyden öte yanan orman alanlarının hiçbir şekilde yapılaşma ve tarıma açılmaması, bu alanların yeniden orman alanı olarak ülkemize kazandırılması çok daha önemli. Ormanların yok olmasıyla elde edilen kısa vadeli ekonomik kazançlardan ziyade uzun vadedeki ekolojik kazançlar çok daha kıymetli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu akvaryum Türkiye'de tek Yarım asır yollarda gezdi şimdi balıkların evi oldu Türkiye’de ilk defa üretilen 'Vosvos Akvaryum' Abu Dabi’ye gönderildi Vosvos’tan tasarlanan akvaryum farklı balıklara ev sahipliği yapıyor Özel olarak üretilen akvaryum görenleri şaşırtıyor Yönetici asistanı ve tasarımcı Tuğçe Gizem Özeçoğlu: “Türkiye’de tek olduğunu bildiğimiz bir proje”
YEREL HABERLER Bu akvaryum Türkiye'de tek Yarım asır yollarda gezdi ...
Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor Görme engelli arkadaşların müzik tutkusu ekmek parasına dönüştü
YEREL HABERLER Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten ...
2 kişiyi ağır yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 2 kişiyi ağır yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli ...
Kantinciler yüz yüze eğitimi daha fazla elemanla karşılayacak Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek: “İnşallah herkes aşısını olur ve yine kapanma yaşamayız”
YEREL HABERLER Kantinciler yüz yüze eğitimi daha fazla elemanla ...
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bayrak satışları arttı Türk bayrağı satışları yüzde 65 arttı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bayrak satışları ...
Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
İnönü’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER İnönü’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
330 yıllık su değirmeni adeta zamana direniyor
YEREL HABERLER 330 yıllık su değirmeni adeta zamana direniyor
Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla ...
Kardeşinin HES kodu ile otobüste yakalandı Antalya’da karantinaya alındı Eskişehir’de yakalandı
YEREL HABERLER Kardeşinin HES kodu ile otobüste yakalandı Antalya’da ...
Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı pedal çevirerek kutladı
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı pedal ...
Zafer Treni Eskişehir’de AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı: “Kocatepe’de sabah namazında gençlerimizle bir araya geleceğiz”
YEREL HABERLER Zafer Treni Eskişehir’de AK Parti Bilecik ...
Zafer Treni Eskişehir´e ulaştı
YEREL HABERLER Zafer Treni Eskişehir´e ulaştı
Eskişehir bayraklarla donatıldı
YEREL HABERLER Eskişehir bayraklarla donatıldı
Rektör Şenocak'ın Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak'ın Zafer Bayramı mesajı
Alpu yolunda yine kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alpu yolunda yine kaza: 3 yaralı
Başkan Küpeli'nin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli'nin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
2 yaşındaki Lucas maratonu ailesi ile koştu
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Lucas maratonu ailesi ile koştu
1 haftadır kayıp olan adam için çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER 1 haftadır kayıp olan adam için çalışmalar devam ...
Eskişehir'de kayıp kaynak ustası aranıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de kayıp kaynak ustası aranıyor
82’lik maratoncu gençlere taş çıkardı 82 yaşındaki maraton koşucusu Muharrem Akkaya: “Koşu en faydalı şey”
YEREL HABERLER 82’lik maratoncu gençlere taş çıkardı 82 yaşındaki ...
Koşu maratonundaki dalgınlık sürücüleri çileden çıkardı
YEREL HABERLER Koşu maratonundaki dalgınlık sürücüleri çileden ...
Eskişehir'de yarı maraton heyecanı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yarı maraton heyecanı
Maratoncunlar çevre temizliğine dikkat etmedi
YEREL HABERLER Maratoncunlar çevre temizliğine dikkat etmedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.