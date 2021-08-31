Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde boyun tutulmasına dikkat Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar: “Boyun tutulmalarını hafife almayın” “Üç günden uzun süren boyun tutulması ciddi olabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde boyun tutulmasına dikkat Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar: “Boyun tutulmalarını hafife almayın” “Üç günden uzun süren boyun tutulması ciddi olabilir”

İHA

Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde boyun tutulmasına dikkat Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar: “Boyun tutulmalarını hafife almayın” “Üç günden uzun süren boyun tutulması ciddi olabilir”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, boyun tutulmasının sebeplerinden bahsederken özellikle klima kullanımının tutulmayı kolaylaştıran faktörlerin başında geldiğine dikkat çekti.
Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, boyun tutulmasının sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuştu. Özellikle yaz aylarında klima kullanımının boyun tutulmasına neden olan faktörlerin başında geldiğine değinen Akpınar, bu rahatsızlıktan korunmak için 10 etkili öneride bulundu.
“Boyun tutulması kasların aşırı gerilmesi ile oluşur”
Boyun tutulmasının nasıl meydana geldiğini anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, bu rahatsızlığın yaşam kalitesini önemli derecede etkilediğini aktardı. Boyun tutulmasına neden olan faktörler hakkında konuşan Akpınar, “Boyun tutulması her yaş grubunda görülebilen, genellikle sabahları karşılaşılan, belirgin bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir durumdur. Genellikle boynu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile oluşur. Ağır bir şey kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması, yanlış pozisyonda uyuma, yüksek yastık, kötü seyahat koşulları, başı sürekli sabit tutmak, koltuk gibi sert ve düzensiz yerde uyumak, başı aniden sert bir şekilde bir tarafa çevirmek gibi birçok sebepleri vardır. Ancak özellikle mevsim geçişlerinde ve yaz günlerinde cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir. Bu sebeple klimanın sebep olabileceği bu rahatsızlığı önleyebilmek için bulunduğunuz ortamın havası birden değil yavaş yavaş soğutulmalı ve özellikle terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalı, mümkünse pamuklu bir fular ile boyun korunmalıdır” dedi.
“Boyun tutulmalarını hafife almayın”
Boyun tutulması meydana geldiğinde boynu zorlayacak hareketlerden kaçınmak gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Berrin Akpınar, üç günden uzun süren boyun tutulmalarında bir uzmana başvurulmasını önerdi. Akpınar, konuyla ilgili olarak, “Ağrılı bölgeyi sıcak tutmak, sıcak su torbası veya ütü ile ısıtılmış havlu tatbik etmek bir miktar rahatlatacaktır. Zorlamadan hafif masaj yapmak da faydalı olabilir ancak sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunlar şikâyeti hafifletmiyorsa ilaç almadan önce mutlaka bir doktora danışmak gereklidir. Fizik tedavi uzmanları boyun tutulmaları ile ilgilenmektedir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra ilaç, egzersiz, boyun bölgesine enjeksiyon, masaj bantlama, fizik tedavi veya diğer tedavi edici yöntemlere karar verilerek boyun tutulması tedavi edilebilir. Ancak basit nedenler dışında altta yatan boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, omur kayması gibi problemler varsa tedavi biraz daha zor olabilir ve zaman alabilir. Bu sebeple üç günden uzun süren boyun tutulmalarını hafife almamak ve mutlaka bir uzmana başvurmak gereklidir” ifadelerini kullandı.
Boyun tutulmalarından 10 etkili yöntem ile korunmanın yollarını anlattı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar boyun tutulmalarından korunmak için 10 basit ve etkili yöntemi şöyle açıkladı:
“Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçının, mümkünse pamuklu bir fular ile boynunuzu koruyun. Fazla ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Boynunuzu sürekli öne eğik veya aynı pozisyonda tutmayın. Bilgisayar veya tezgâh başında uzun süre kalmayın, en az 50 dakikada bir ara verin. Telefonla konuşurken telefonu boynunuzla omzunuz arasına sıkıştırmayın. Otururken sırtınızı düz tutun ve yaslanın. Yatak dışında sert veya düzensiz yerlerde uyuyakalmayın. Aşırı yüksek veya sert yastıkla yatmayın, mümkünse ortopedik yastık kullanın. Çalışma şart ve koşullarınızı iyi düzenleyin. Stresten uzak bir yaşam sürün ve boyun kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanan bölgelerde doğanın kendini iyileştirmesi beklenmeli Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sarıçam: “Uzun vadede ekolojik kazançlar çok değerli”
YEREL HABERLER Yanan bölgelerde doğanın kendini iyileştirmesi ...
Bu akvaryum Türkiye'de tek Yarım asır yollarda gezdi şimdi balıkların evi oldu Türkiye’de ilk defa üretilen 'Vosvos Akvaryum' Abu Dabi’ye gönderildi Vosvos’tan tasarlanan akvaryum farklı balıklara ev sahipliği yapıyor Özel olarak üretilen akvaryum görenleri şaşırtıyor Yönetici asistanı ve tasarımcı Tuğçe Gizem Özeçoğlu: “Türkiye’de tek olduğunu bildiğimiz bir proje”
YEREL HABERLER Bu akvaryum Türkiye'de tek Yarım asır yollarda gezdi ...
Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor Görme engelli arkadaşların müzik tutkusu ekmek parasına dönüştü
YEREL HABERLER Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten ...
2 kişiyi ağır yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 2 kişiyi ağır yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli ...
Kantinciler yüz yüze eğitimi daha fazla elemanla karşılayacak Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek: “İnşallah herkes aşısını olur ve yine kapanma yaşamayız”
YEREL HABERLER Kantinciler yüz yüze eğitimi daha fazla elemanla ...
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bayrak satışları arttı Türk bayrağı satışları yüzde 65 arttı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bayrak satışları ...
Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
İnönü’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER İnönü’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
330 yıllık su değirmeni adeta zamana direniyor
YEREL HABERLER 330 yıllık su değirmeni adeta zamana direniyor
Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla ...
Kardeşinin HES kodu ile otobüste yakalandı Antalya’da karantinaya alındı Eskişehir’de yakalandı
YEREL HABERLER Kardeşinin HES kodu ile otobüste yakalandı Antalya’da ...
Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı pedal çevirerek kutladı
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı pedal ...
Zafer Treni Eskişehir’de AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı: “Kocatepe’de sabah namazında gençlerimizle bir araya geleceğiz”
YEREL HABERLER Zafer Treni Eskişehir’de AK Parti Bilecik ...
Zafer Treni Eskişehir´e ulaştı
YEREL HABERLER Zafer Treni Eskişehir´e ulaştı
Eskişehir bayraklarla donatıldı
YEREL HABERLER Eskişehir bayraklarla donatıldı
Rektör Şenocak'ın Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak'ın Zafer Bayramı mesajı
Alpu yolunda yine kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alpu yolunda yine kaza: 3 yaralı
Başkan Küpeli'nin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli'nin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
2 yaşındaki Lucas maratonu ailesi ile koştu
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Lucas maratonu ailesi ile koştu
1 haftadır kayıp olan adam için çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER 1 haftadır kayıp olan adam için çalışmalar devam ...
Eskişehir'de kayıp kaynak ustası aranıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de kayıp kaynak ustası aranıyor
82’lik maratoncu gençlere taş çıkardı 82 yaşındaki maraton koşucusu Muharrem Akkaya: “Koşu en faydalı şey”
YEREL HABERLER 82’lik maratoncu gençlere taş çıkardı 82 yaşındaki ...
Koşu maratonundaki dalgınlık sürücüleri çileden çıkardı
YEREL HABERLER Koşu maratonundaki dalgınlık sürücüleri çileden ...
Eskişehir'de yarı maraton heyecanı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yarı maraton heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.