Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı Düğün için süslenen biçerdöver görenleri gülümsetti

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde düğün töreni düzenleyen bir çift, gelin arabası olarak tercih ettikleri biçerdöveri süsleyerek tur attı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Göknebi Mahallesi'nde yaşayan Melih Uğurlu ve Özlem Büyükkaragöz çifti, düzenledikleri düğün töreni ile evlendi. Gelin arabası için çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen damat Uğurlu, biçerdöveri süsledi. Gelin arabası olarak hazırlanan biçerdöverin ön camına asılan “Ömrümün Hasatı” yazısı ise görenleri gülümsetti. Sandalyeye çıkarak gelinlikle biçerdövere binmeye çalışan Büyükkaragöz’e, damat ve çevredekiler tarafından yardım edildi. Mutlu çift, çevredekilerin şaşkın bakışları ve yoğun ilgisiyle konvoy düzenledi.

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