Eskişehir OSB'den aşıya destek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmalarda sağlığın korunması ve üretimin devamlılığı için Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde yeni bir aşılama çalışması başlatıldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından OSB’deki sanayi tesislerinde çalışanların sağlığının korunması için Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile yeni bir iş birliği kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda; Eskişehir OSB Müdürlüğü binasında Eskişehir Valiliğinin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sanayi çalışanlarına yönelik Covid19 aşılama çalışmalarına başlandı. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur bir araya gelerek aşılama çalışması konusunda açıklamalarda bulundular.

“Bu çalışmalar sayesinde normal hayatımıza geri döneceğiz”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, işçi ve çalışan sağlığının korunması ve sanayide yüksek tempoda devam eden üretimin devamlılığı için aşı çalışması başlattıklarını ifade ederek, "Eskişehir sanayi olarak pandemi döneminde gece gündüz demeden çok yüksek bir tempoda çalışmaya devam ediyoruz. Üretimin en önemli gücü çalışanlarımızı ve işçilerimiz. Bunların sağlığı bizler için çok önemli. Başından bu yana tüm aşılama çalışmalarına yoğun bir katkı sağladık. Üretimin devamlılığı ve güvenliği için aşı çalışmaları çok önemli. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizde 566 firmamız üretim halinde ve 45 bin 200 çalışanımız bulunmakta. Bu firmalarımızda çalışanlar içinde hiç aşı olmayan ve veya halen ikinci aşısını olmayan personelimiz için Sağlık İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde bölge müdürlüğü idari binamızda aşı çalışması başlattık. İlk gün itibariyle sanayicilerimiz ve çalışanlarımız aşı konusuna büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kendilerine teşekkür çok ediyorum. Aşı uygulamasının OSB içinde olması hastanelerimizdeki yoğunluğun azalmasına da neden oluyor. Ayrıca yerinde aşı uygulaması ile iş gücü kaybının da önüne geçildi. İnşallah bu çalışmalar sayesinde virüsten kurtulacağız ve normal hayatımıza geri döneceğiz. Bize bu konuda destek sağlayan başta Sağlık İl Müdürümüz Prof. Dr. Uğur Bilge ve ekip arkadaşlarına, sahada görev alan aşı ekiplerine ve tüm sağlık çalışanlarına bu üstün fedakârlıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle halen aşısını olmayan tüm çalışanlarımızı Eskişehir OSB müdürlüğünde aşı olmaya çağırıyor ve davet ediyorum. Herkes en kısa sürede aşı olursa, bu hastalıktan çok kısa sürede hep birlikte kurtulacağız. Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri her gün 09.0018.00 saatleri arasında OSB binamızda çalışanlarımıza hizmet verecekler. Herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum" dedi.

“Kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz”

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ise, "İlimiz, bir sanayi şehri. Eskişehir OSB’de çok ciddi bir nüfus sanayide çalışıyor ve bunların bir an önce aşı olması çok önem taşıyor. OSB’de bünyesinde binlerce kişi çalıştıran çok büyük iş yerlerimiz var. Zaman ve iş gücü kayıplarının önüne geçmek için çalışanları bölge müdürlüğüne aşılamaya devam ediyoruz. Ne yazık ki vaka sayılarında son zamanlarda yeniden bir artış söz konusu. Sayılar giderek artmakta. Amacımız, kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak. Bu kapsamda hafta içi her gün sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar aşılama çalışmalarımız Eskişehir OSB Müdürlüğümüzdeki aşı merkezinde sürecek. Aşı olmayan sanayi çalışanlarını bölge müdürlüğümüze aşı olmaya davet ediyorum. Bize bu konuda destek olan EOSB Başkanımız Nadir Küpeli’ye de çok teşekkür ediyorum. Bizi OSB’deki sanayimizle buluşturma imkânı verdiği ve aşılamaya verdiği büyük katkı için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

