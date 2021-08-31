Eskişehir eylül ayını yağışla karşılayacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Bilecik illerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği aktarıldı.



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde süreceği aktarıldı. 1 Eylül Çarşamba gününden itibaren Eskişehir’in batı kesimleri hariç diğer kesimleri ile Kütahya’nın güneydoğusunda, 2 Eylül Perşembe ve 3 Eylül Cuma günleri ise Bursa ve Bilecik illerinin genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği meteoroloji tarafından tahmin ediliyor. Yağışlara bağlı olarak mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölgede mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği bekleniyor.

Öte yandan meteoroloji yağışların ve ani sıcaklık azalmasının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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