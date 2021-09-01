Eskişehir’de 1. derece arkeolojik sit alanında tarihi eser arayan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması’ kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Çifteler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapıldığı öğrenilen Ilıcabaşı Mahallesi Erbab Arkası mevkiinde Z.Y., R.T., Ö.H.S., S.T. ve R.T., isimli 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli bölgede tarihi eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları öğrenildi. Ancak şüphelilerin her hangi bir tarihi eser bulamadıkları tespit edildi. Olayda kullanılan 3 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet toprak kazma aleti, 1 adet el feneri ve resim defteri Çifteler Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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