Kuru dağ incirinin alım fiyatı yüzde 40 arttı Kuru dağ incirinin üretimi azaldı, fiyatı arttı

Kuruyemişçilerde daha önceki dönemde 30 TL’ye satılan kuru dağ inciri bu yıl 55 TL’ye satılıyor.

Eskişehir’de kuruyemiş tezgâhlarında satışa sunulan kuru dağ incirinin fiyatı cep yakıyor. Kuruyemişçi Ömer Özkan, bu sezon tezgâhlara gelen kuru incir fiyatlarının ortalama yüzde 40 oranında arttığını söyledi. Tezgâhta bu hafta en pahalı ürünler arasında incirin yer aldığını anlatan Özkan, “Bu hafta dağ incirini 55 TL’ye satıyoruz” dedi.

Ömer Özkan, hem incir hem de diğer kuru meyve fiyatlarındaki artışın nedenini yaşanan sel ve yangın afetlerine bağladı. Özkan, “Bu yıl incir üretimi az olduğu için fiyatların zamlanmasını normal olarak karşılıyoruz. Kuru dağ inciri çoğunlukla Ege bölgesi genelinde az yetişen bir ürün. Üretim az olduğu zaman meyvenin değeri artıyor. Bu yıl art arda gelen afetler, meyve verimini azalttı. Müşterilerimiz bu pahalılıktan şikâyetçi, ama elimizde değil. Geçen yıl kuru dağ inciri 30 TL iken bu yıl 55 TL’ye satıyoruz. Yakın zamanda kuru dağ incirinin fiyatının düşmesini beklemiyoruz” diye konuştu.

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