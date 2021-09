Vali Erol Ayyıldız’ın '2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu' mesajı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Ayyıldız mesajında, Milli Mücadele’nin kilit noktalarından biri olan Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Kurtuluş mücadelesinde Eskişehir’in rolüne değinen Ayyıldız, mesajını şu sözlerle sürdürdü.

“Millî Mücadele’nin kilit noktalarından biri olan Eskişehir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Millî Mücadele, Anadolu’nun her karış toprağına yüce milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Eskişehir’imizde verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Bütün imkânlarıyla seferber olan ilimiz, Demiryolu Cer Atölyesinde çeşitli savaş malzemeleri yaparak kahraman ordumuzun donanımına da destek olmuştur. Kalpleri vatan için çarpan Eskişehirliler, İzmir’in işgalinden iki gün sonra, 17 Mayıs 1919’da, Odunpazarı’nda gerçekleştirdikleri ve on bin kişinin katıldığı büyük miting ile Kurtuluş meşalesini yakmıştır. Vatan aşkına yapılan heyecanlı konuşmalar ise şöyle tamamlanmıştır: “Biz yaşayacağız, bağımsızlığımız için. Vatanımız için gerekirse hepimiz öleceğiz. Bizden sonra gelecek çocuklarımıza, torunlarımıza, ‘Biz namus ve şerefiyle ölen bir neslin çocukları ve torunlarıyız’ dedirteceğiz. Esir, sefil bir milletin çocukları, torunları diye onlara leke sürmeyeceğiz.” Onlar bu yeminlerine sadık bir çizgide 'iki güzel akıbetten birine' ererek ya şehit ya gazi olup sözlerini tuttular ve şimdi böyle bir ecdadın evlatları olarak bizler gururla 'Biz namus ve şerefiyle ölen bir neslin çocukları ve torunlarıyız' diyoruz. 15 Ocak 1923 tarihinde Eskişehir’e gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir halkının Millî Mücadele’deki fedakârlığını şu veciz ifadeyle dile getirmiştir: “İçinde ve yakınında düşman kuvveti mevcut olduğu ve bizim de elimizde kuvvet bulunmadığı zaman çok büyük vatanperverlik, milliyetperverlik, azim ve kahramanlık göstermiştir. İşte Eskişehir halkı bu güzide vasıflarla bezenmiş bir halktır.” Millî Mücadele’mizin hatıralarının hâlâ canlı olduğu Kanlıpınar şehitliğimiz; attığımız her adımla yürek yaralarımızı tazeliyor. Sakarya Savaşı sırasında artçı olarak bırakılan ve tam 14 gün boyunca direnerek Türk birliklerine zaman kazandıran 5 subay, 145 askerin şehit olduğu Kanlıpınar mevkii, bu ismini, şehitlerimizin akan kanlarından almıştır ve her karışı, şehitlerimizden bir parçayı bağrına basmıştır. Onların güzel hasletleri; din, vatan, millet ve istiklal kavramlarıyla yoğrulmuş; tarihi şan ve şereflerle dolu yüce Türk milletine ilham kaynağı olmaya devam edecek, şehitliğin peygamberlikten sonra en yüce makam olduğuna inanan Türk milletinin istiklal eksenindeki bu kaderi ebediyen değişmeyecektir. 26 Ağustos sabahı başlayan taarruzla Akdeniz'i “ilk hedef” gösteren bir başkomutanın Eskişehir’den İzmir’e kadar sürdüreceği zaferle tamamlanan kahramanlık yarışında 2 Eylül; Büyük Zafer’in ilk müjdelerindendir. 2 Eylül 1922’de düşmandan geriye ise yanmış, yıkılmış, viran olmuş bir şehir kalmıştır. Bu enkazdan, bu küllerden Anka misali yeniden doğan Eskişehir; hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye’nin önde gelen illeri arasındaki haklı yerini almış, abad olmayı başarmıştır. Kuruluş’tan Kurtuluş’a, geçmişin mirasını her sektör ve alanda geleceğe taşımayı hedeflediğimiz Eskişehir’de farklı alan ve disiplinlerde geliştirdiğimiz plan ve projelerle önümüzdeki dönemde sürdürülebilir marka şehir olma yönünde önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz. “Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak” ümidiyle köklerimizle tarihimizin, kültür ve medeniyetimizin mirasına tutunurken diğer yandan tıpkı ecdadımızın rüyasında olduğu gibi kollarımızı insanlığa ve geleceğe açtık. Bu vesileyle Türk istiklal ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, Eskişehirli hemşehrilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

