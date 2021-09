Eskişehir 2'nci Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)TÜYAP tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını açtı. Açılışta konuşan Vali Erol Ayyıldız "İç Anadolu Bölgemizin tarım üssü olan Eskişehir son 18 yılda bitkisel üretim değerini yaklaşık 9 kat, hayvansal üretim değerini ise yaklaşık 7 kat artırmıştır" dedi.

Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki açılış programına Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile çok sayıda kişi katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentin son 18 yılda bitkisel üretim değerinin 9, hayvansal üretim değerinin ise 7 kat arttığını belirterek, "Tarih boyunca büyük öneme sahip tarım, hayvancılık ve gıda alanı, nüfus artışıyla birlikte stratejik sektör konumunu sürdürmektedir. Özellikle küresel boyutta varlığını hissettiren koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar; güvenli gıda üretmek üzere kaynakların verimli kullanılması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi hususların gelecekte öneminin şüphesiz daha çok artacağının işaretidir. İç Anadolu Bölgemizin tarım üssü olan Eskişehir son 18 yılda bitkisel üretim değerini yaklaşık 9 kat, hayvansal üretim değerini ise yaklaşık 7 kat artırmıştır. Bu süreçte ilimizde 105 bin dekar arazi sulamaya açılmış, 201 bin dekar mera ıslahı gerçekleştirilmiş, 830 bin 540 dekar olan üç büyük ovamız koruma altına alınmış, nadas alanlarımız ise yaklaşık yüzde 14 azaltılmıştır. Tohumluk ihracatımız 67 kat artırılmış, tarla bitkileri üretiminde yaklaşık yüzde 91, sebze üretiminde yüzde 27, meyve üretiminde ise yüzde 219 artış sağlanmıştır. Kırsal kalkınma yatırımları ile, genç çiftçilerimize sağlanan desteklerle, sulama ve yem bitkisi destekleriyle tarım ve hayvancılığın daha verimli, daha etkin hale getirilmesi için büyük gayret sarf edilmiştir" diye konuştu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen fuara 80'e yakın firmanın katıldığını belirten TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, geçen yıl pandemi nedeniyle fuara ara verildiğini hatırlattı. Ersözlü, son dönemde Türkiye'de yaşanan iklim değişikleriyle beraber aşırı kuraklık ya da aşırı yağışla oluşan olumsuz durumlara karşın tarım sektöründe yaşanan gelişmeleri, yenilikleri, akıllı tarım uygulamalarını on binlerce çiftçiye göstermeyi hedeflediklerini belirterek, "İnşallah fuarın son gününe kadar fuarda sergilenen traktörler, her türlü tarımsal mekanizasyon ürünleri, makineler, donanımlar, su ve sulama sistemlerinden gübre, fide, fidana kadar tarım sektöründe çiftçimizin kullandığı her türlü malzeme, ürün, donanım fuarda sergilenmiş olacak" diye konuştu.

Fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Ayyıldız ile beraberindekiler stantları gezerek bilgi aldı. Fuar, 1-5 Eylül tarihlerinde, saat 10.00-19.00 arasında ücretsiz gezilebilecek.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-09-01 15:46:10



