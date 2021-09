Eskişehir'de toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de her türlü etkinlik, toplanma, yürüyüş, afiş ve pankart asma ile protesto gösterileri 15 gün süreyle yasaklandı.

Eskişehir Valiliği´nden, son günlerde Türkiye gündemindeki konularla ilgili olarak özellikle sosyal medya platformlarında dezenformasyon çalışmalarının yapıldığı belirtilerek toplantı ve yürüyüş etkinliklerinin 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. Valilik'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantlarına da dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda uygulamaya geçirilmiştir. İlimiz genelinde, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenler ile kamu kurum, kuruluşlarının yapacağı resmi törenler ve basın açıklamaları hariç olmak üzere, kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik, toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, Eskişehir Valiliği´nin 31.08.2021 tarih ve 584 sayılı kararı ile 01.09.2021 tarihi saat 00.01´den, 15.09.2021 tarihi saat 24.00´a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

