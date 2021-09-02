50 yıldır tatlı satmak için pedallıyor Para kazanmak için bisikletiyle 30 kilometre yol gidiyor Yarım asırdır pedal çevirerek tatlı satıyor Tatlı satarak geçimini sağlayan Ali Doğantuna: “Ömrüm sattığım tatlılar kadar güzel değil”

Eskişehir’de yarım asırdır tatlı satarak geçimini sağlayan 61 yaşındaki Ali Doğantuna, her gün satış yapmak için 30 kilometre pedal çeviriyor.

Haftanın 7 günü sabah erken saatlerde kalkıp, bisikletine binen Ali Doğantuna, 50 yıldır seyyar bisikleti ile tatlı satarak geçimini sağlıyor. Seyyar tatlıcılık işine geçmişte yoksulluk çektiği için başladığını belirten Doğantuna ömrünün çoğunu cadde ve sokaklarda tatlı satarak geçirdi. Çocuğu olmadığı için kazandığı para ile yeğenlerini okuttuğunu ifade eden Doğantuna, hiç çocuğu olmadığı için yeğenlerinin sorumluğunu aldığını söyledi. Yaşından dolayı artık bisiklet kullanmakta zorluk çektiğini belirten Ali Doğantuna, yorgunluktan dolayı bisiklet üzerine uyuya kaldığını anlattı.

“Bizim mesleğin mevsimi yok”

Hayatını tatlı satarak geçirdiğini ve yaptığı işin mevsimi olmadığını söyleyen Doğantuna, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“İlk tatlı satmaya 11 yaşında başladım. Bu işi babamdan öğrendim. Yokluktan dolayı erken yaşlarda başladım. Tatlı satarken sıkıntılar çekiyorum. Para kazanmak için saatlerce dışarda geziyorum. Yaşlı olduğum için pedal çevirmekten yoruluyorum. Hatta bisiklet üzerinde uyuya kaldığım günlerim oldu. Günde 30 kilometre yolu, bisiklet üzerinde geçiriyorum. Çocuğum olmadığı için iki tane yeğenimi tatlı satarak okuttum. Şu an birisi endüstri mühendisi diğeri eczacı oldu. Elbette para kazanmak kolay olmadı. Hep çalışmak zorunda kaldım. Ömrüm sattığım tatlılar kadar güzel değil. Mecburen geçinmek için çalışmak zorundayız. Bizim mesleğin mevsimi yok. Dört mevsim aralıksız cadde ve sokaklarda çalışmaya devam ediyoruz.”

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