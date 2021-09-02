Rektör Erdal’dan '2 Eylül' mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 2 Eylül Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Erdal, tüm yokluklara rağmen varını yoğunu ortaya koyarak birlik içinde ülke topraklarını savunan Eskişehir halkını andığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Yüce milletimizin, canından aziz bildiği vatanına, bayrağına ve birliğine el uzatılması sonucu 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ulusça atılan istiklal, istikbal ve varlık mücadelesinin tohumu adım adım, ancak kati bir kararlılıkla büyümüş ve bütün Anadolu’yu kaplamıştır. Bir meşale hâlinde Anadolu’yu çepeçevre kuşatan bu kutlu mücadele, Çanakkale ve Kut’ül Amare’de olduğu gibi, nihayetinde 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’la görkemli bir destana dönüşmüştür. Bununla birlikte tarihler 2 Eylül 1922 tarihini gösterdiğinde bağımsızlık ateşi stratejik konumu itibariyle Anadolu için kilit bir önemde olan Eskişehir’imizde yanmıştır. Eskişehir halkı, tüm yokluklara rağmen varını yoğunu ortaya koyup bir ve birlik içinde olmuş, yediden yetmişe yekvücut şeklinde bu toprakların nasıl vatana dönüştüğünü düşmana ve dosta tekrar hatırlatmıştır. Nitekim Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk de Eskişehir halkının İstiklal Mücadele’mizde üstlendiği fedakârlığa, kutlu savaşın kazanılmasında, Türk ve dünya tarihinin yeniden yazılmasındaki hayati rolüne değinmesi önemlidir.

Bu vesile ile 99 yıl önce bugün, azim ve kararlılıkla bayrağına, hürriyetine ve geleceğine sahip çıkıp yaşadıkları toprakları yeniden vatan kılan Eskişehir’imizin bu mutlu ve onurlu gününü canı gönülden kutluyor; başta Cumhuriyet’imizin banisi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı’nın bütün gazi ve şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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