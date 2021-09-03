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Pandemide bu hastane sayesinde çok şehir nefes aldı Başhekim Bildirici: “Pandemi sürecinde ‘İyi ki Eskişehir Şehir Hastanesi bölgemizde varmış’ diyebiliriz” Şehir hastaneleri salgınla mücadelede önemli yer tutuyor Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “İlimizde yapılan yaklaşık 250 bin Covid-19 aşısını da Eskişehir Şehir Hastanesi’nin personeli yaptı”

İHA

Pandemide bu hastane sayesinde çok şehir nefes aldı Başhekim Bildirici: “Pandemi sürecinde ‘İyi ki Eskişehir Şehir Hastanesi bölgemizde varmış’ diyebiliriz” Şehir hastaneleri salgınla mücadelede önemli yer tutuyor Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “İlimizde yapılan yaklaşık 250 bin Covid-19 aşısını da Eskişehir Şehir Hastanesi’nin personeli yaptı”

Eskişehir Şehir Hastanesi’nin kuruluşundan itibaren Eskişehir'in yanı sıra çevresinde bulunan illere de verdiği sağlık hizmetlerinden ve koronavirüs sürecindeki öneminden bahseden Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, “Eskişehir Şehir Hastanesi olarak hastanemizin genişleyebilme potansiyeli ile bugüne kadar koronavirüs sürecinde ne servis yatağı ne de yoğun bakım yatağı sıkıntısını Eskişehir’e hiç çektirmedik. İlimizde yapılan yaklaşık 250 bin Covid19 aşısını da Eskişehir Şehir Hastanesi’nin personeli yaptı” dedi.
Eskişehir Şehir Hastanesi, kuruluş tarihi olan 2018 yılı ekim ayından itibaren farklı poliklinik ve hizmetleriyle hem Eskişehir hem de çevre illerden gelen vatandaşların sağlık sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Özellikle salgınla mücadele konusunda önemli yer tutan şehir hastanesi, binlerce kesin tanılı ve şüpheli hastaya ev sahipliği yaptı. İlk etapta bin 81 yataklı olarak planlanan hastane, yapılan yatırımlar ve fiziksel genişleyebilme kapasitesi sayesinde bin 238 yatağa ulaştı. Sadece Eskişehir'e hizmet vermeyen hastane, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik gibi illerinde yükünü pandemi sürecinde sırtlandı.
Kurulan yeni kliniklerle bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağladıklarını belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, “Eskişehir Şehir Hastanesi orijinal planında bin 81 yataklı bir hastane olarak öngörülmüştü. Dinamik yapısı itibarıyla, bölgenin ihtiyaçları nedeniyle de hastanemiz artık bin 238 yataklı bir hastane haline geldi. Bu süreçte sunduğu sağlık hizmetlerine çeşitli birimleriyle katkıda bulundu. Obezite, yanık, yara bakım ve Nadir Rastlanan Hastalıklar Merkezi gibi kliniklerle, 2018 Ekim ayından bu yana hizmetlerinin niteliğini ve sayısını olumlu yönde değiştirerek büyüyen, gelişen bir hastanedeyiz” şeklinde konuştu.
“2 bin 200 civarında kesin tanılı yoğun bakım hastasına hizmet vermişiz”
Eskişehir Şehir Hastanesi’nin pandemi sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Bildirici, “Pandemi sürecinin yönetiminde ‘İyi ki Eskişehir Şehir Hastanesi bölgemizde varmış’ diyebiliriz. Pandemi son derece izolasyon gerektiren bir süreç ve Covid19 da çok bulaşıcı bir virüs. Bu süreci hastane açısından sağlıklı yönetebilmek için izolasyon ve fiziki olanakları çok iyi olan bir hastaneye sahip olmak gerekiyor. Şükürler olsun, sayın cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle, destekleriyle böyle bir hastane hizmetini Eskişehir’de vermek mümkün hale geldi. Eskişehir ve çevre illeri, bu hastanenin ne kadar kıymetli ve verimli bir yatırım olduğunu mutlaka kabul edeceklerdir. Biz 2020’nin mart ayından bu yana yaklaşık 8 bin tane kesin tanılı hastayı hastanemizde yatırarak hizmet verdik. 2 bin 200 civarında kesin tanılı yoğun bakım hastasına hizmet vermişiz. Bunların dışında şüpheli kategorisinde bu rakamların 2 katı hastaya hastanemizde pandemi bağlamında hizmet verdik” ifadelerini kullandı.
“Hastanemizin yaklaşık 30 tane, ihtiyaca göre değişebilen, aşı polikliniklerinin de altını çizmekte fayda var”
Eskişehir’de uygulanan yaklaşık 250 bin doz koronavirüs aşısının şehir hastanesinde yapıldığına dikkat çeken Başhekim Bildirici, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Eskişehir Şehir Hastanesi olarak hastanemizin genişleyebilme potansiyeli ile bugüne kadar koronavirüs sürecinde ne servis yatağı ne de yoğun bakım yatağı sıkıntısını Eskişehir’e hiç çektirmedik. Hastanemiz orijinal planında 99 civarında erişkin olmak üzere toplam yoğun bakım yatak sayımız yaklaşık 160’tı. Biz eğer bu sayıyla kalsaydık süreci yönetmede çok sıkıntı çekebilirdik. Biz hastanenin genişleme kabiliyetini bildiğimiz için bu 160 yatağı yaklaşık 280’lere kadar çıkardık. İlimizde yapılan yaklaşık 250 bin Covid19 aşısını da Eskişehir Şehir Hastanesi’nin personeli yaptı. Hastanemizin yaklaşık 30 tane, ihtiyaca göre değişebilen, aşı polikliniklerinin de altını çizmekte fayda var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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