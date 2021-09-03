Öğrenciler ve velilerde okul kıyafeti telaşı başladı

Okulların açılmasına sayılı gün kala öğrencilerde ve velilerde okul kıyafeti telaşı yaşanırken, mağazalarda yoğunluk yaşandı.

Milyonlarca öğrencinin ve velinin beklediği yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı gün kaldı. Yaklaşık 1 buçuk senedir devamlılık gösteren yüz yüze eğitimin yapılmadığı okulların açılacak olması öğrencilerde ve velilerde yoğun hazırlıkları başlattı. Pandemi dönemini evde geçiren ve fiziki değişim yaşayan çocuklar için en çok talep okul kıyafetlerinde yaşanıyor. Günlerdir erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşanan mağazalarda zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Aşılama çalışmalarında yaşanan ilerleme ile vatandaşlar daha rahat şekilde alışveriş yaparken çocuklarını okula göndermekten de çekinmiyor. Geçtiğimiz sezonu büyük bir iş kaybıyla geçiren esnafta ise yüzler gülüyor.



“Geçtiğimiz sene öğrencilerin yüzde 2530 civarı okula gitti”

Eskişehir’de uzun yıllardır okul kıyafeti sektöründe işletmecilik yapan Mustafa Erçin, geçirdikleri zor sezonu anlatarak, “Geçtiğimiz sene okullarda devamlılık gösteren bir açılma veya kapanma olmadı. İsteğe bağlı gidilebileceği söylendi. Dolayısıyla da geçtiğimiz sene öğrencilerin yüzde 2530 civarı okula gitti. Giden kısım da okulun tekrar kapanacağı endişesiyle 4 parça ürün alacağına 2 parça aldı. Bu sebeplerle sezonluk işimizin yüzde20 kadarını yapabildik” dedi.



“Aşının etkisi de açıklanınca veliler de gönül rahatlığıyla hareket edebiliyor”

Bu sene yaşanan yoğunluğa, aşılama çalışmalarının vatandaşlara verdiği güvenin sebep olduğunu belirten Erçin, “Bu sene okulların tamamen açılacağı kesinleşti. Öğretmenler, veliler herkes aşılandı. Toplumun yüksek bir oranı aşılandı. Bilim kurulunca aşının etkisi de açıklanınca veliler de gönül rahatlığıyla hareket edebiliyor. Mağazalara rahat bir şekilde gelebiliyorlar ve çocuklarını okullara göndermekten çekinmiyorlar. Yaklaşık 56 gündür okul kıyafeti satışlarında da büyük bir yoğunluk var. Geçtiğimiz sene kıyafet alan çocuklar evde oldukları için fiziki değişiklik yaşadı. Hem zaman geçtiği için büyüdüler hem de kilo alımları çok arttı. Daha önceki okul kıyafetleri olmuyor ve yenisini alıyorlar. Bu etkenlerden dolayı yoğun bir sezon geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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