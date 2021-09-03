Soğuk hava sıcaklıkları düşmeye başladı

Eskişehir de hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altına düştüğü belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava olacağı yağışın ise görülmediği belirtildi.

3. Bölge Müdürlüğü'nden yayınlanan hava tahmin raporunda tüm Eskişehir ilçelerinde hava sıcaklıklarının düştüğü görüldü. Eskişehir de havanın az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Serin havanın hissedilmesiyle beraber güneş zaman zaman kendini gösterse de vatandaşların ceket, hırka, uzun kollu tişörtleri ve mevsimlik yağmurlukları tercih ettikleri görüldü.

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