Sular çekildi onlarca lastik ortaya çıktı

Eskişehir’de suyu çekilen kanalda ortaya çıkan onlarca lastik kötü görüntüye neden oluyor.

Sazova ve Karagözler Mahallesi’nden geçen sulama kanalının kollarından biri kurudu. Su olmayan kanalın içinden çıkanlar ise pes dedirtti. Daha önce kanalın içine atılan çok sayıda otomobil lastiği, suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı. Ortaya çıkan kötü görüntü çevredeki vatandaşların tepkisine neden oluyor.

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