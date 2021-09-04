Kış için kurutulan biberler kanal çitlerine asıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış için kurutulan biberler kanal çitlerine asıldı

İHA

Kış için kurutulan biberler kanal çitlerine asıldı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde kış aylarında tüketilmek için kurutulan biberler, sulama kanalı yanında bulunan demir çitlere asıldı.
Kış aylarına hazırlık yapan Eskişehirli vatandaşlar, biber başta olmak üzere yazın tüketilen birçok sebze ürünlerini kurutmak için güneşe bırakıyor. Kurutma işlemi için genellikle evlerin balkonu tercih edilse de imkânı olmayanlar biberleri cadde ve sokaklarda uygun gördükleri yerlere bırakıyor. Seyitgazi’de bulunan sulama kanalının çitlerine asılan metrelerce uzunluktaki biberler ise dikkat çekiyor. İplerle asılarak güneşe bırakılan biberler görenleri tebessüm ettiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü Eskişehir’de balık satışı yapan Tayfun Arslanbenzer: “Tezgâhlarımızda en çok hamsi, sardalya ve istavrit balığı var”
YEREL HABERLER Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü Eskişehir’de ...
Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri" projesi
YEREL HABERLER Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ...
116 yaşında Korona virüsü yendi Asırlık çınar virüse karşı yaşam mücadelesini kazandı İbrahim Karatay: “Belki ikinci aşısı da yapılsaydı daha iyi atlatabilirdi”
YEREL HABERLER 116 yaşında Korona virüsü yendi Asırlık çınar virüse ...
Yeni geliştirilen fasulye çeşitleri kadın çiftçilere tanıtıldı
YEREL HABERLER Yeni geliştirilen fasulye çeşitleri kadın çiftçilere ...
Sivrihisar’da Zaimağa Konağı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Sivrihisar’da Zaimağa Konağı ziyaretçilerini bekliyor
Sular çekildi onlarca lastik ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sular çekildi onlarca lastik ortaya çıktı
Soğuk hava sıcaklıkları düşmeye başladı
YEREL HABERLER Soğuk hava sıcaklıkları düşmeye başladı
Reflü hastaları bunlara dikkat! Özel Ümit Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Baybora Kırcalı: "Reflü hastalığına sahip olan kişiler baharatlı yiyecekler, alkollü içecekler, kahve, turşu tüketiminden uzak durmalı"
YEREL HABERLER Reflü hastaları bunlara dikkat! Özel Ümit Hastanesi ...
Öğrenciler ve velilerde okul kıyafeti telaşı başladı
YEREL HABERLER Öğrenciler ve velilerde okul kıyafeti telaşı başladı
Üzümlerini domuzlardan böyle koruyor
YEREL HABERLER Üzümlerini domuzlardan böyle koruyor
Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı
YEREL HABERLER Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı
Bu ürünler ‘Teneke Tarlası’nda yetişiyor Toprakla dolu 85 tenekenin içinde farklı sebzeler üretiyor Servet Çelebi: “İhtiyacımız olan her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz”
YEREL HABERLER Bu ürünler ‘Teneke Tarlası’nda yetişiyor Toprakla ...
Firari FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Eskişehir´de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Eskişehir´de ...
Pandemide bu hastane sayesinde çok şehir nefes aldı Başhekim Bildirici: “Pandemi sürecinde ‘İyi ki Eskişehir Şehir Hastanesi bölgemizde varmış’ diyebiliriz” Şehir hastaneleri salgınla mücadelede önemli yer tutuyor Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “İlimizde yapılan yaklaşık 250 bin Covid-19 aşısını da Eskişehir Şehir Hastanesi’nin personeli yaptı”
YEREL HABERLER Pandemide bu hastane sayesinde çok şehir nefes ...
Özel EOSB Meslek Lisesi Eskişehir'in nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak
YEREL HABERLER Özel EOSB Meslek Lisesi Eskişehir'in nitelikli ...
Eskişehir’in Kurtuluşu, valilik meydanındaki törenle kutlandı
YEREL HABERLER Eskişehir’in Kurtuluşu, valilik meydanındaki törenle ...
Rektör Erdal’dan '2 Eylül' mesajı
YEREL HABERLER Rektör Erdal’dan '2 Eylül' mesajı
50 yıldır tatlı satmak için pedallıyor Para kazanmak için bisikletiyle 30 kilometre yol gidiyor Yarım asırdır pedal çevirerek tatlı satıyor Tatlı satarak geçimini sağlayan Ali Doğantuna: “Ömrüm sattığım tatlılar kadar güzel değil”
YEREL HABERLER 50 yıldır tatlı satmak için pedallıyor Para kazanmak ...
Anadolu Üniversitesi’nden '2 Eylül Eskişehir’in Kurtuluşu' fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden '2 Eylül Eskişehir’in ...
Esnaftan vatandaşa turşu çağrısı
YEREL HABERLER Esnaftan vatandaşa turşu çağrısı
Kalp krizi geçiren sürücü, otomobille duvara çarpınca öldü
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren sürücü, otomobille duvara çarpınca ...
GSF’de özel yetenek sınavı heyecanı
YEREL HABERLER GSF’de özel yetenek sınavı heyecanı
Eskişehir'in düşmandan kurtuluşun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'in düşmandan kurtuluşun 99'uncu yıl dönümü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.