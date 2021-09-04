Dernekte kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 33 bin 400 lira ceza

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de bir derneğe düzenlenen baskında kumar oynayan 25 kişi yakalandı. Şüphelilere toplam 33 bin 400 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskında 25 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 33 bin 400 lira idari para cezası kesildi. Dernek sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-09-04 16:37:42
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