ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, koronavirüs süresince Eskişehir’de birçok başarıya imza atan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, salgın döneminde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Koronavirüsten dolayı bir çok sağlık çalışanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Seyhan, sağlık çalışanlarına destek olmak konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Şamil Seyhan, "Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından sağlık çalışanları aralıksız mesai göstererek, en üst seviyede mücadele etti. Çok sayıda sağlık çalışanımızı da ne yazık ki bu virüsele kaybettik. Vatandaşlarımızı virüsten kurtarmak için kendilerini ve ailelerini tehlikeye attılar. İzin kullanmadılar. Evlerine, eşlerine ve çocuklarına gitmediler. Eskişehir’de bulunan 3 hastanemizde de durum farklı değildi. Pandemi döneminde sadece Eskişehir’e değil bir bölgeye hizmet verildi. Doktorlarımız olsun, hemşirelerinden tutun en alt kademeye kadar bu virüsten vatandaşlarımızı kurtarmak için mücadele verdiler. Bu süreçte en büyük alkışı hakeden sağlıkçı kardeşlerime ben, teşekkürü bir borç bilirim. Bizler, saatlerce maske ve tulumla çalışmak zorunda kalan bu kardeşlerimize destek olmalıyız. Tedbirlere uymalıyız. Unutmayalım ne kadar tedbirlere uyar, kendimizi bu hastalıktan uzak tutarsak normalleşme sürecinde o kadar uzun kalırız" diye konuştu.

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