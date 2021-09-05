İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Eskişehir’de iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, EskişehirAnkara karayolunda A.U., yönetimindeki 06 AFH 869 plakalı otomobil ile S.F.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışma etkisiyle A.U., idaresinde ki otomobil takla attı. Kazada iki otomobil sürücüsünün yanı sıra takla atan otomobil içinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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