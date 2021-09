Özel EOSB Meslek Lisesi'nde de ders zili çaldı

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 'Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene katılan EOSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, öğrencilere başarılar dileyerek, Eskişehir OSB yönetimi olarak sadece iyi bir meslek sahibi değil sorumluluk sahibi, vatanını ve milletini seven, saygılı ve kendine özgüvenli bir nesil yetiştirme hedefi içerisinde olduklarını söyledi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 20212022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, “Eğitim ve öğretimde genç nesilleri geleceğe hazırlamada okulun ve öğretmenin çok farklı bir yeri vardır. Ne kitap ne bilgisayar ne de gazete hiçbiri okulun ve öğretmenin yerini dolduramaz. Bu pandemi dönemi bize, velilerimize ve yöneticilerimize bunu bir kez daha hatırlattı” dedi. Müdür Özyiğit yapacakları projeler, bilimsel çalışmalar yanı sıra yetiştirecekleri nitelikli teknik elemanlarla Eskişehir sanayiinin geleceğinin biçimlendirilmesinde büyük rol oynayacaklarını ifade ederek, “Mesleki ve teknik eğitimin en güzel kurumlardan biri olma iddiasıyla açılan okulumuzun Eskişehir sanayisine büyük katkılar sunacağına eminiz. Yapacağımız projelerle, bilimsel çalışmalarla, yetiştireceğimiz öğrenciler ve nitelikli teknik elemanlarla geleceğin biçimlendirilmesinde büyük pay sahibi olacağımıza inancım tamdır. Bizler cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma, Eskişehir sanayimizin ihtiyacı olan önce ahlaklı, nitelikli, teknik eleman yetiştirmenin kararlılığı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sevgili öğrenciler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nadir Küpeli’nin liderliğinde yapılan ülkemizin en güzel okullarından biri olan okulumuzda eğitim görmenin keyfini çıkartınız” şeklinde konuştu.



“Başarı için kendinize mutlaka hedef koyun”

Daha sonra söz alan Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, pandemi koşulları nedeniyle ayrı kaldıkları öğrencilerle yeniden bir araya gelmenin ve kavuşmanın heyecanı içerisinde olduklarını aktardı. Saraç, başarılı bir nesil yetiştirme hedefi içerisinde olduklarını ifade ederek, “Sevgili gençler, ilimizin ve ülkemizin en şanslı gençlerisiniz. Fiziki koşullar olarak her şeyi ayrı ayrı düşünerek, tasarlanmış ülkemizin en iyi okuluna sahipsiniz. Sevgili veliler, buradaki okul başarısı hep beraber çalışma ile mümkün olacaktır. Sizlerin desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var. Buradaki temel amacımız asla ve asla sadece mezun vermek değildir. O nedenle sık eleyip sık dokuyoruz. Başarılı bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece iyi bir meslek sahibi değil, sorumluluk sahibi, vatanını ve milletini seven, ailesini seven, hürmet eden, saygılı ve kendine özgüvenli bir nesil yetiştirme hedefindeyiz” diye konuştu. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Saraç, “Başarı için kendinize mutlaka hedef koyun. Bu hedeflerin temelinde asla para olmamalı. Başarı hedeflenmeli. Umut hayat kaynağının pınarıdır. Her ne koşulda olursa olsun umut kaybolmamalı, hedeflerin arkasından gidilmeli. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, şehrimize, okulumuza ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

