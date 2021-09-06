Özel EOSB Meslek Lisesi'nde de ders zili çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel EOSB Meslek Lisesi'nde de ders zili çaldı

İHA

Özel EOSB Meslek Lisesi'nde de ders zili çaldı

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 'Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene katılan EOSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, öğrencilere başarılar dileyerek, Eskişehir OSB yönetimi olarak sadece iyi bir meslek sahibi değil sorumluluk sahibi, vatanını ve milletini seven, saygılı ve kendine özgüvenli bir nesil yetiştirme hedefi içerisinde olduklarını söyledi.
Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 20212022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, “Eğitim ve öğretimde genç nesilleri geleceğe hazırlamada okulun ve öğretmenin çok farklı bir yeri vardır. Ne kitap ne bilgisayar ne de gazete hiçbiri okulun ve öğretmenin yerini dolduramaz. Bu pandemi dönemi bize, velilerimize ve yöneticilerimize bunu bir kez daha hatırlattı” dedi. Müdür Özyiğit yapacakları projeler, bilimsel çalışmalar yanı sıra yetiştirecekleri nitelikli teknik elemanlarla Eskişehir sanayiinin geleceğinin biçimlendirilmesinde büyük rol oynayacaklarını ifade ederek, “Mesleki ve teknik eğitimin en güzel kurumlardan biri olma iddiasıyla açılan okulumuzun Eskişehir sanayisine büyük katkılar sunacağına eminiz. Yapacağımız projelerle, bilimsel çalışmalarla, yetiştireceğimiz öğrenciler ve nitelikli teknik elemanlarla geleceğin biçimlendirilmesinde büyük pay sahibi olacağımıza inancım tamdır. Bizler cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma, Eskişehir sanayimizin ihtiyacı olan önce ahlaklı, nitelikli, teknik eleman yetiştirmenin kararlılığı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sevgili öğrenciler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nadir Küpeli’nin liderliğinde yapılan ülkemizin en güzel okullarından biri olan okulumuzda eğitim görmenin keyfini çıkartınız” şeklinde konuştu.

“Başarı için kendinize mutlaka hedef koyun”
Daha sonra söz alan Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, pandemi koşulları nedeniyle ayrı kaldıkları öğrencilerle yeniden bir araya gelmenin ve kavuşmanın heyecanı içerisinde olduklarını aktardı. Saraç, başarılı bir nesil yetiştirme hedefi içerisinde olduklarını ifade ederek, “Sevgili gençler, ilimizin ve ülkemizin en şanslı gençlerisiniz. Fiziki koşullar olarak her şeyi ayrı ayrı düşünerek, tasarlanmış ülkemizin en iyi okuluna sahipsiniz. Sevgili veliler, buradaki okul başarısı hep beraber çalışma ile mümkün olacaktır. Sizlerin desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var. Buradaki temel amacımız asla ve asla sadece mezun vermek değildir. O nedenle sık eleyip sık dokuyoruz. Başarılı bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece iyi bir meslek sahibi değil, sorumluluk sahibi, vatanını ve milletini seven, ailesini seven, hürmet eden, saygılı ve kendine özgüvenli bir nesil yetiştirme hedefindeyiz” diye konuştu. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Saraç, “Başarı için kendinize mutlaka hedef koyun. Bu hedeflerin temelinde asla para olmamalı. Başarı hedeflenmeli. Umut hayat kaynağının pınarıdır. Her ne koşulda olursa olsun umut kaybolmamalı, hedeflerin arkasından gidilmeli. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, şehrimize, okulumuza ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Kurt ve Başkan Bozkurt’tan okul ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Kurt ve Başkan Bozkurt’tan okul ziyareti
Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda Anadolu Üniversitesi yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda Anadolu ...
Özel turnuvada karşılaştılar
YEREL HABERLER Özel turnuvada karşılaştılar
(Özel) Kısıtlamalar kalktı ama fiyatlar düşmedi Tanju Pekdemir: “Öğrencilerin sırtından fazla para kazanmaya çalışıyorlar” Yarı kapasite fiyatına tam kapasite yolculuk
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlamalar kalktı ama fiyatlar düşmedi Tanju ...
(Özel) Mor patatese kadın eli değdi Kadın eli mor patatesle daha da güçlendi Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi temsilcisi Hayriye Kuşçu: “Mor patates gelirleriyle 134 kadına eğitim verildi, istihdam sağlandı” “Besin değeri çok yüksek ve farklı alanlarda kullanılıyor”
YEREL HABERLER (Özel) Mor patatese kadın eli değdi Kadın eli mor ...
Kuşların karnının doyması için gün boyu bekliyor
YEREL HABERLER Kuşların karnının doyması için gün boyu bekliyor
(Özel) Arabasını satarak büyüttüğü orman, mahallesine nefes oluyor İbrahim Kaya’nın kızı Ummuhan Korkmaz: “Fidan almak için para yetiştiremediğinde arabasını sattı” İbrahim Kaya’nın torunu Zeki Korkmaz: “İçinde gezdiğimiz zaman hem huzur hem de mutluluk veriyor”
YEREL HABERLER (Özel) Arabasını satarak büyüttüğü orman, mahallesine ...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Engelsiz Bilişim Ödülü kazandı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Engelsiz ...
Çağfen Koleji’ne “Ulusal Kalite Etiketi” Ödülü
YEREL HABERLER Çağfen Koleji’ne “Ulusal Kalite Etiketi” Ödülü
Hayvanseverler kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Hayvanseverler kahvaltıda bir araya geldi
Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor 9 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan Burak Kuş: “Günlük 40 bin adıma kadar ulaşıyoruz”
YEREL HABERLER Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor 9 yıldır ...
Boyun düzleşmesi yaşayanlara bunlara dikkat Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent Özyurt: "Boyun düzleşmesi için en yaygın olan öneri, boynu dinlendirmektir"
YEREL HABERLER Boyun düzleşmesi yaşayanlara bunlara dikkat Eskişehir ...
Eskişehir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, ...
Eskişehir'de cinayet İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinayet İki grup arasında çıkan bıçaklı ...
Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
Eskişehirspor Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
YEREL HABERLER Eskişehirspor Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
Açık Öğretim Yaz Okulu Sınavları gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Açık Öğretim Yaz Okulu Sınavları gerçekleştirildi
Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi
Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü kayalıklara düştü
YEREL HABERLER Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü kayalıklara ...
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ESO ‘2021 Dünya Odalar Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER ESO ‘2021 Dünya Odalar Yarışması’nda Türkiye’yi ...
ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
YEREL HABERLER ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan'dan sağlık çalışanlarına ...
Açık öğretim yaz okulu sınavları tedbirlerle yapıldı
YEREL HABERLER Açık öğretim yaz okulu sınavları tedbirlerle yapıldı
Yüz yüze eğitim öncesi çocuk enfeksiyonu uzmanından önemli uyarılar Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz: “Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz” “Maske, mesafe, hijyen sayesinde birçok hastalığı daha az görür olduk” “Önlemleri alırken çocukları strese sokmayın” “Bilmeden, danışmadan ilaç kullanılmamalı”
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim öncesi çocuk enfeksiyonu uzmanından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.