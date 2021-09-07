İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcusu şampiyonadan şampiyonaya koşuyor

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımının Milli Takım sporcusu Bahar Özçelik, Güney Avrupa Ülkeleri Şampiyonasının ardından Gençler Dünya Şampiyonasında da Ülkemizi temsil edecek.

İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcularından Bahar Özçelik, Hırvatistan’da düzenlenen Güney Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'nın ardından 510 Eylül arasında Kocaeli’nde gerçekleştirilen Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda milli forma ile Türkiye'yi temsil edecek. 5 gün sürecek dünya şampiyonasında kısa mesafe, orta ve uzun mesafe ile birlikte bayrak yarışlarında mücadele edilecek. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Milli Takımda başarılarıyla adından sıkça söz ettiren İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcularından Elif Gökçe Avcı ve Bahar Özçelik’in başarılarını kutlayan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Belediyemiz ve Milli Takım sporcumuz Bahar Özçelik’in Gençler Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi temsil edici olması bizler için gurur ve mutluluk kaynağı. İnanıyorum ki sporcumuzun bu şampiyonada da başarılarıyla Ülkemizi, İlçemizi ve Şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Gençler Dünya Şampiyonası'nda belediyemiz ve Milli Takım sporcularımıza başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcuları desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.