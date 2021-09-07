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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

DHA

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Çamlıca Mahallesi ve İnönü ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 103,77 gram kokain, 1,55 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-09-07 14:37:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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