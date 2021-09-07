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Başkan Küpeli: "Her yıl on binlerce ağaç fidanını OSB içinde dikiyoruz"

İHA

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik'i ziyaret etti.

Başkan Küpeli: "Her yıl on binlerce ağaç fidanını OSB içinde dikiyoruz"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik’i ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette EOSB Başkanı Nadir Küpeli, bölgenin gelişimi yanı sıra sürdürülen yeni yatırımlar konusunda Hikmet Çelik ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Küpeli, "Türkiye’nin En Yeşil OSB’si” olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini, çevreye ve yeşile verdikleri önemi ileri boyutlara taşıdıklarını belirtti. Çevrenin korunması konusunda yaptıkları çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da ödüllendirildiğini aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB’deki sanayi kuruluşlarının atık sularının arıtılması amacıyla 2009 yılında kurulan ESART A.Ş.’nin zamanla kapasitesini arttırdık. Bu merkezin bünyesinde bir çevre laboratuvarı kurduk ve onu TÜRKAK’tan akredite ettirdik. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan tüm sanayi kuruluşunun evsel ve endüstriyel atık sularının arıtılarak balıkların yaşayacağı su kalitesinde doğaya geri veriyoruz ve standartlara uygun deşarjını sağlamaktayız. 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde tüm Türkiye’de geçerliliği olan “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” yanı sıra enerji teşviki almaya hak kazandık” dedi.

“Türkiye’nin en yeşil OSB’si unvanımızı korumak için çalışıyoruz”
Eskişehir OSB bünyesinde 2020 yılında kurulan “Yeşil Hücre” birimi öncülüğünde yapılan yatırımların meyvelerini almaya başladıklarını da belirten Başkan Küpeli, “Uzun yıllardır tehlikeli sınıfta olan arıtma çamuru yaptığımız yatırımlar sayesinde tehlikesiz sınıfa geçti. Maliyetleri düşürmek, temiz ortamda çalışmak, çamuru alternatif geri kazanım yöntemleriyle değerlendirmek, kısaca ülke ekonomisine katkı vermek için yaptığımız bu çalışmaların meyvesini almak bizleri son derece mutlu etti. Ayrıca, Türkiye’nin en yeşil OSB’si unvanımızı korumak için her yıl on binlerce ağaç fidanını bölge içinde dikiyoruz” dedi.

“Eskişehir çok şanslı”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Eskişehir’in çevreye duyarlı, çevre konusunda hassas çalışmalara imza atan bir organize sanayi bölgesine sahip olmasından dolayı son derece şanslı olduğunu söyledi. Çelik ayrıca, sanayi tesislerinin çevre mevzuatına uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesinde yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı memnuniyetini de dile getirdi. Müdür Çelik, kurum olarak her zaman Eskişehir OSB’nin yanında olduklarını, son yıllarda Eskişehir OSB’nin çok hızlı bir gelişme gösterdiğini, OSB’de çok önemli yatırımların devreye girdiğini aynı zamanda bölge müdürlüğü tarafından çevrenin korunması noktasında yapılan tüm çalışmaların destekçisi olduklarını söyledi. Çelik son olarak, çevrenin korunması noktasında daha sık bir araya geleceklerini ve iş birliğinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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