Zimmetten tutuklu icra müdür yardımcısı: Kumar hastalığım yüzünden oldu



Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR´de emanet kasasıyla banka hesaplarından yaklaşık 4 milyon 858 bin lirayı zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklanan 7´nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık´ın (38) yargılanmasına başlandı. Mahkemede suçunu itiraf eden Kılçık, "Kumar hastalığım yüzünden oldu. Çok borçlanmıştım ve borçlarımı ödemek için bu yola başvurdum" dedi.

Eskişehir 7´nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık´ın şubat ayında müdürlüğün emanet kasasıyla banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında Erkan Kılçık ve paraların aktarıldığı hesap sahipleri olan eşinin üzerine olan özel bir sağlık grubu şirketinin başındaki Selman Toprak tutuklanırken, şirket yetkilisi Kerim I., Osman A. ve Suat E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bilirkişi heyetinin yaptığı incelemede, müdürlüğün emanet kasasıyla banka hesaplarından yaklaşık 4 milyon 858 bin lirayı alacaklı sıfatı olmayan özel sağlık grubu şirketine aktarıldığı tespit edildi.

İLK DURUŞMADA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 25 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Erkan Kılçık ve Selman Toprak ile tutuksuz sanıklar Kerim I., Osman A. ile Suat E. katıldı. Hakim karşısında ilk savunması alınan Eskişehir 7'nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık, kumar borcu nedeniyle zimmetine para aktardığını ifade ederek, "Kumar hastalığım yüzünden oldu. Çok borçlanmıştım ve borçlarımı ödemek için bu yola başvurdum. İcra dairesindeki paraları Selman Toprak´ın şirketine gönderiyordum. Selman'a da borcum olduğu için bir kısmını borçtan düşüyorduk, kalan parayı kumarda kullanıyordum. İlk başlarda 20-30 bin liralık bahisler yapıyordum. Sonra kredi çekip oynamaya başladım. Borçlarım artınca müdürlüğümün kasasından para kullanmaya başladım. Bir kerede 300 bin liralık bahis oynar hale geldim. Sanıklardan Osman A. bahis oynatıyordu. Oraya da borcum artınca bu yola başvurdum. İcra dosyalarındaki paraları reddiyat yaparak Selman Toprak´ın şirketine aktarıyordum. Selman'ı alacaklı olarak gösteriyordum. Paranın icra müdürlüğünden geldiğini Selman biliyordu. Fakat ona parayı kurtarıp tekrar yerine koyacağımı söylemiştim. Pişmanım" dedi.

Tutuklu sanık Selman Toprak ise suçsuz olduğunu belirterek, "Şirket, eşimin adına fakat tüm işleri ben takip ediyorum. Erkan Bey'i tanıyorum. Benden borç para alırdı. Ödemelerini de yaptığı için güven oluşmuştu. En son 50 bin lira borç istedi. Bir arkadaşımdan borç alıp Erkan'a verdim. Paranın iadesini banka hesabıma yaptığında ödemenin icra parası olduğunu anladım. Sorduğumda ise 'Ben o parayı geri yerine koyacağım' dedi. Ben de bir kereliğine razı oldum. Onun dışında konuyla bir alakam yoktur" diye konuştu.

Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, alınan savunmaların ardından tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmeyip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

25 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianame, 7´nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık hakkında `nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme´ suçlarından, diğer 4 sanık hakkında ise bu suçlara yardım ettikleri iddiasıyla 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2021-09-07 17:16:34



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