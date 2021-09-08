Acil çağrı karşılamada Eskişehir birinci oldu Eskişehir Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Türkiye birincisi

Mümkün olan en kısa sürede acil çağrıların doğru bir şekilde alması için çalışmalarını yürüten Eskişehir Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 1 saniyenin altında çağrı karşılayarak Türkiye birincisi oldu.

Son dönemde yaşanan deprem, yangın, sel gibi afetlerde acil çağrı hizmetinin önemi bir kat daha artarken, Eskişehir Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi, Eskişehirlilerin acil çağrılarına 1 saniyenin altında cevap veriyor. 4 Kasım 2020 tarihinde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi, Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, İtfaiye ve Orman ile ilgili acil çağrılarda vatandaşın beklemeden rahatlıkla erişebilmesini amaçlıyor.

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