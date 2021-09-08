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Eskişehir'in ‘Recep Dayısı’ son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Eskişehir'in ‘Recep Dayısı’ son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde Porsuk Çayı’nın üzerinden geçen bir köprünün altında cesedi bulunan 'Recep Dayı' olarak tanınan Recep Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.
Eskişehir’de dün sabah saatlerinde yapılan çalışmalar sonucu Porsuk Çayı üzerinden geçen bir köprünün altında Recep Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Eskişehirliler tarafından 'Seviyorum' kelimesiyle tanınan ve yıllarca 'Recep Dayı' olarak anılan Yıldız'ın cansız bedeni arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Recep Dayı'nın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Cenazeyi alan aile Güllük mahallesindeki Çolak Sadık Camii’ne getirdi. Recep Yıldız, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeye, aile ve yakınlarının yanı sıra sevenleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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