Durdurulan araçtaki 3 kişinin üzerinde uyuşturucu ve silah bulundu

Eskişehir’de polis ekiplerinin durdurduğu bir araçtaki şahısların üzerinde uyuşturucu madde, tabanca ve pompalı tüfek bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silahlı şahısların da bulunduğu şüpheli bir araç çevreyolu üzerinde durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 37,68 gram esrar, 0,57 gram bonzai, 0,46 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 5 adet dolu mermi, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 4 adet dolu mermi ele geçirildi.

Araçta yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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