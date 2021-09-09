YKS tercihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde tüm kontenjanlar doldu

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Anadolu üniversitesini tercih eden öğrenciler tüm kontenjanları doldurdu.

Türkiye’nin öğrenci kenti Eskişehir’in köklü yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi, başarı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon öğrencinin girdiği 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye’nin 81 ilinden ve 43 farklı okul türünden 55’i okul birincisi olmak üzere; Sözel puan türünde 825'inci, Eşit Ağırlık puan türünde 3830'uncu, Dil puan türünde de 3370'incinin aralarında yer aldığı 3920 öğrenci Anadolu Üniversitesi örgün programlarında okumaya hak kazandı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 1275’i, yani yüzde 32’si ilk tercihinde Anadolu Üniversitesi’ne yer verdi. ÖSYM tarafından yayınlanarak web sayfasında ilan edilen 2021 YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler tablosuna göre, Anadolu Üniversitesi örgün lisans ve ön lisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100,56 ile rekor kırarken, Açıköğretim Sistemi programlarına da talep yoğun oldu.



Yeni açılan örgün programlarının tamamı doldu

Bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Adalet Meslek Yüksekokulu’na bağlı Adalet Ön Lisans Programı ve Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Psikoloji Lisans Programı’nda da kontenjanlar doldu. Adalet ve Psikoloji bölümlerinin kontenjanları tamamen dolarak, 124 öğrenci Anadolu Üniversiteli olmanın ayrıcalığına erişti.

Hayalleri bir diplomaya sığmayan öğrenciler için 41 ön lisans ve 21 lisans programıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite kayıtları da devam ediyor. Adayların sınavsız olarak başvurabildiği ve 23 Ağustos Pazartesi günü başlayan İkinci Üniversite kayıtları 8 Ekim Cuma günü son bulacak.

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