Otomobille çarptığı köpeği ölüme terk etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille çarptığı köpeği ölüme terk etti

DHA

Otomobille çarptığı köpeği ölüme terk etti


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kimliği belirsiz sürücü, otomobille köpeğe çarparak ağır yaraladı. Sürücünün, köpeğin başında bir süre bekleyerek, yol kenarına sürükledikten sonra uzaklaşması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin ölüme terk edilmesine tepki gösteren Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, "Başından darbe aldığı için kırığı var. Solunumu düzensiz ve iç kanaması olabileceği için hemen operasyona alındı. Sürücü hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.
Kaza, dün akşam Organize Sanayi Bölgesi 3´üncü Cadde´de meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, köpeğe çarptı. Araçtan inen sürücü, yaralı köpeğin başında bir süre bekledikten sonra çevredekilerin de yardımıyla bacaklarından tutup, yol kenarına sürükledikten sonra uzaklaştı. Bu anlar, Organize Sanayi Bölgesi´ndeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Hayvanseverlerin ihbarı üzerine kaza yerine giden Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, üyeleriyle birlikte yaralı köpeği veterinere götürdü. Başında kırıklar olduğu belirlenen köpeğin tedavisine başlandı. Nesrin Çiçek, köpeği yaralı halde bırakarak, yoluna devam eden sürücüye tepki gösterdi. Sürücü hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Çiçek, "Köpeğe bir otomobilin çarptığına dair ihbar aldık. Köpeğe çarpan sürücü iniyor, hayvanın canlı olduğunu görüp, bacağından tutarak, yol kenarına çekiyor. Bunun üzerine polise haber verdik. Ayrıca suç duyurusunda da bulundum. Yolda çok kan var, hayvanın başından darbe aldığı için kırığı var. Solunumu düzensiz ve iç kanaması olabileceği için de hemen operasyona alındı" dedi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de ihbar üzerine otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2021-09-09 14:38:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beslenme çantası satışları artışta Çocuklarının dışarında satılan yiyeceklerle beslenmemesini isteyen veliler özel çantaları tercih ediyor
YEREL HABERLER Beslenme çantası satışları artışta Çocuklarının ...
YKS tercihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde tüm kontenjanlar doldu
YEREL HABERLER YKS tercihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde tüm ...
Bir kişinin dövülerek öldürüldüğü davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Bir kişinin dövülerek öldürüldüğü davada sanıkların ...
(ÖZEL) Aracıyla çarptığı köpeği ölüme böyle terk etti O ölüme terk etti, kadın hayvansever sahip çıktı Hayvansever Nesrin Çiçek: “Çok fazla kan kaybı vardı, kısa sürede veterinere yetiştirdik”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aracıyla çarptığı köpeği ölüme böyle terk ...
İnönü’de yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER İnönü’de yol yapım çalışmaları
Kurumuş ağaçlar dilek ağacı oldu
YEREL HABERLER Kurumuş ağaçlar dilek ağacı oldu
Annesiyle birlikte hiçbir engeli tanımadı Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç’ın hedefi hukuk fakültesi Engelli gencin annesiyle sürdürdüğü okuma mücadelesi
YEREL HABERLER Annesiyle birlikte hiçbir engeli tanımadı Annesinin ...
Durdurulan araçtaki 3 kişinin üzerinde uyuşturucu ve silah bulundu
YEREL HABERLER Durdurulan araçtaki 3 kişinin üzerinde uyuşturucu ve ...
Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Yalçın’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Yalçın’dan ...
Raylı sistemler üreticilerinin en büyükleri ESO’da bir araya geldi ARUS Yönetimi ESO’da toplandı
YEREL HABERLER Raylı sistemler üreticilerinin en büyükleri ESO’da ...
3 kişinin arandığı Porsuk Çayı´nda 6 kemik parçası bulundu
YEREL HABERLER 3 kişinin arandığı Porsuk Çayı´nda 6 kemik parçası ...
Eskişehir'in ‘Recep Dayısı’ son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'in ‘Recep Dayısı’ son yolculuğuna uğurlandı
Porsuk Çayı’nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı Porsuk Çayı’nda arama çalışmaları devam ediyor Çalışmalar meraklı bakışlar arasında devam ediyor
YEREL HABERLER Porsuk Çayı’nda bulunan 6 kemik incelemeye ...
Çarşının göbeğindeki molozlar ortada kaldı
YEREL HABERLER Çarşının göbeğindeki molozlar ortada kaldı
Eskişehir AFAD’a Avrupa Komisyonu tarafından ödül
YEREL HABERLER Eskişehir AFAD’a Avrupa Komisyonu tarafından ödül
Tarihi evlerin duvarları yazı tahtasına döndü
YEREL HABERLER Tarihi evlerin duvarları yazı tahtasına döndü
Acil çağrı karşılamada Eskişehir birinci oldu Eskişehir Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Türkiye birincisi
YEREL HABERLER Acil çağrı karşılamada Eskişehir birinci ...
Genç kızdan günlerdir haber alınamıyor Iraklı aile 20 yaşındaki kızlarının hayatından endişe ediyor
YEREL HABERLER Genç kızdan günlerdir haber alınamıyor Iraklı aile 20 ...
Kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim ...
İnönü Avcılar Kulübünden Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER İnönü Avcılar Kulübünden Başkan Bozkurt’a ziyaret
(Özel) Aşı olmayan hastadan herkese “Aşı olun” çağrısı Aysel Güdücü: “Herkesin aşı olmasını istiyorum” Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcı Dr. Gamze Akın Mumcu: “Yunus Emre Devlet Hastanesinde bugüne kadar yaklaşık 310 bin aşı yapıldı”
YEREL HABERLER (Özel) Aşı olmayan hastadan herkese “Aşı olun” ...
Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk çayına düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Porsuk çayına düşen kadın hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı Çekilen sular sonrası ortaya çıkan çirkin manzara vatandaşları şaşırttı Çayın dibinden pompalı tüfekten bebek arabasına kadar her şey çıktı
YEREL HABERLER Porsuk Çayı’nda sular çekildi, kirlilik ortaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.