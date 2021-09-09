Kasten yaralama suçundan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, hakkında `Kasten yaralama´ suçundan yakalama kararı bulunan F.D., saklandığı evde uyuşturucu madde ve silahla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan yakalama kararı olan F.D.´nin Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi´ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve bakın yapan jandarma ekipleri, F.D.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 150 gram bonzai, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin, 34 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 46 av tüfeği mermisi ve 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen F.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-09-09 14:47:33
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