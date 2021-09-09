Kasten yaralama suçundan aranması olan şahsın evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Eskişehir’de kasten yaralama suçundan aranması olduğu için yakalanan şahsın evinde çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kasten yaralama suçundan aranan ve Tepebaşı’na bağlı Emirler mahallesinde saklandığı öğrenilen F.D. isimli şüphelinin yakalanması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın evinde ve aracında yapılan aramada; 150 gram bonzai, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin, 34 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 46 adet dolu av tüfeği mermisi, 1 adet uçaksavar mermisi ve 8 adet 7,62 milimetre boş kovan ele geçirildi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelerden şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı da tespit edildi.

Gözaltına alınan F.D., Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak”, “Ateşli silahlar ve bıçaklar”, “Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulması” kanunlarına muhalefet suçlarından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli PCR testi akabinde Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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