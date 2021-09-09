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Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi Hayatını kaybeden Nijeryalı öğrenci için cenaze töreni düzenlendi Öğretim görevlisi Doç. Dr. Macid Nurbaş: “Tez konusuna birlikte karar verdik, fakat ömrü yeterli olmadı”

İHA

Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi Hayatını kaybeden Nijeryalı öğrenci için cenaze töreni düzenlendi Öğretim görevlisi Doç. Dr. Macid Nurbaş: “Tez konusuna birlikte karar verdik, fakat ömrü yeterli olmadı”

Eskişehir’de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden yabancı uyruklu doktora öğrencisi Ademola Stanford Olufemi, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Nijeryalı Ademola Stanford Olufemi, yaklaşık 3 senedir Eskişehir’de yaşıyordu. Gündüzalp Yurdu’nda kaldığı öğrenilen ve yolda yürüdüğü sırada düşerek kafasını çarpan 32 yaşındaki Olufemi, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 24 Ağustos günü hayatını kaybetti. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Tıp Fakültesi Morgu’ndan alınan Olufemi’nin cenazesi için arkadaşları ve öğretmenleri Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde dini inancına uygun olarak tören düzenledi. Çeşitli ilahilerin söylendiği cenaze töreni, yapılan zoom görüşmesi ile Nijerya’ya çevrim içi şekilde anlık olarak aktarıldı.
“Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti, ömrü yeterli olmadı”
Hayatını kaybeden öğrencisinin tez konusu olarak denizlerde görülen müsilaj sorununu seçtiğini belirten ESOGÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Macid Nurbaş, “Öğrencim 3 senedir Türkiye'de yaşıyordu. İlk senesi Türkçe öğrenmekle geçti. Daha sonra doktora konusunu belirledik ve derslerini aldık. Ama maalesef ömrü kısa geldi. Yolda yürürken düşmüş, beyin kanaması geçirmiş. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdük. Orada başarılı bir ameliyat geçirdi, ama maalesef 1 hafta sonra kalbi durdu. Tez çalışması yapıyordu. Duyarlı bir arkadaştı. Müsilaj sorunu hakkında çalışma yapmak istedi. Çok iyi olacağını söyledik. Tez konusuna birlikte karar verip belirledik. Fakat ömrü yeterli olmadı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Anne ve babasının hayatta olmadığı öğrenilen Olufemi’nin cenazesi, gerçekleştirilen törenin ardından Nijerya’daki üvey ağabeyinin isteği üzerine Eskişehir’deki Asri Mezarlık’ta Hristiyan vatandaşlar için ayrılan bölüme defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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