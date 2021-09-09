Eskişehir’de Ahilik Haftası kutlamaları

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Eylül ayı boyunca Ahilik Haftası’nda Eskişehir’de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek

13 Eylül Pazartesi günü başlayacak etkinliklerde, Çarşı Camii’nde saat 10.30‘da Bereket Duası yapıldıktan sonra ikramlar vatandaşlara dağıtılacak. 14 Eylül Salı Günü, Valilik Meydanın’ da Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulacak ayrıca saat 12.00’de Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler ve El Sanatları Sergisi açılışı yapılacak. İl komitesi, Vali Erol Akyıldız’ı makamında ziyaret edecek.15 Eylül Çarşamba günü, Mehteran Takımı eşliğinde Esnaf Yürüyüşü yapılacak sonrasında Ahilik Aşısı ikramı dağıtılacak. 17 Eylül Cuma günü Reşadiye Camii’nde mevlit ve hutbe okunduktan sonra camii önünde ikram dağıtılacak. Camiiler de “Ticaret Ahlakı”, “Esnaf Ahlakı”, “Alışveriş Ahlakı”, “Ahilik Kültürü” gibi konulara vaaz ve hutbelerde verilecek.

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