Seyitgazi’deki namus cinayetinde savcı mütalaa verdi Annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren sanık hakkında savcı müebbet hapis cezası istedi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Sezai Salık’ı av tüfeğiyle kasıklarından vurarak öldüren Yasin B.’nin yargılandığı davada savcı mütalaa verdi.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Yasin B. ve tutuksuz yargılanan annesi Hatice B., maktul Sezai Salık’ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, sanık Yasin B.’nin üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep eden savcılık makamı, tutuksuz yargılanan anne Hatice B.’nin “cinayeti üstlenme” suçundan beraatına karar verilmesini istedi.



İlk ifadesinde pişman olmadığını söylemişti

Jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, cinayeti itiraf ederek pişman olmadığını söyleyen Yasin B., mahkemedeki savunmasında, “Keşke bu olay yaşanmasaydı. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum” dedi.



“Eşim Hatice’ye tecavüz etti diye yalan uydurup silahla evi aramışlardı”

Olay günü kendisinin Seyitgazi’de olduğunu ve eşinin de bir işi için köylerine gittiğini aktaran maktul Sezai Salık’ın eşi Nazmiye Salık, “10 yıl önce Hatice ve eşi Hasan evimize silahla baskın yapmışlardı. ‘Sezai Hatice’ye tecavüz etti’ diye yalan uydurup evi aradılar” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine ve Yasin B.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Kasım’a erteledi.



Olay

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde 20 yaşındaki Yasin B., evlerinin önünde 50 yaşındaki annesi Hatice B.’yle ilişkisi olduğu iddia edilen 49 yaşındaki Sezai Salık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., av tüfeğiyle Salık’a ateş etti. Salık olay yerinde hayatını kaybederken, Yasin B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gencin ağabeyi 23 yaşındaki U.B. ile annesi Hatice B. de gözaltına alındı. Anne ile ağabey, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Yasin B. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.