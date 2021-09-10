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Gebeyken aşı olmayınca bebeğinden ayrı düştü Erken doğumla dünyaya gelen bebeğini ilk kez çevrim içi görüşme sırasında gören anne duygulandırdı Gebeliğinde aşı olmayı reddeden anne Duygu Yetgin Aygün: “17 gün yoğun bakımda kaldım, kızımı halen göremedim” “Aşı olmadığım için hastalığı çok zor atlattım” Eskişehir Şehir Hastanesi Perinatoloji Uzm. Dr. Zafer Bütün: “Tüm dünyada gebelere korona virüs aşısı öneriliyor” Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “Korona virüs pozitif gebelik, yüksek riskli gebelik kategorisinde”

İHA

Gebeyken aşı olmayınca bebeğinden ayrı düştü Erken doğumla dünyaya gelen bebeğini ilk kez çevrim içi görüşme sırasında gören anne duygulandırdı Gebeliğinde aşı olmayı reddeden anne Duygu Yetgin Aygün: “17 gün yoğun bakımda kaldım, kızımı halen göremedim” “Aşı olmadığım için hastalığı çok zor atlattım” Eskişehir Şehir Hastanesi Perinatoloji Uzm. Dr. Zafer Bütün: “Tüm dünyada gebelere korona virüs aşısı öneriliyor” Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “Korona virüs pozitif gebelik, yüksek riskli gebelik kategorisinde”

Gebelikte riskli olduğu gerekçesiyle korona virüs aşısı yaptırmayan Duygu Yetgin Akgün, zorlukla atlattığı hastalık döneminden sonra 17 günlük kızına çevrim içi görüşme ile kavuşunca sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Eskişehir’de yaşayan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yetgin Aygün, gebelik sürecinde riskli olduğu gerekçesiyle korona virüs aşısını yaptırmadı. Korona virüse yakalanarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne yatırılan Aygün, durumu kötüye gidince erken doğuma alındı. Bebeğini dünyaya getirdikten sonra yoğun bakım ünitesine alınan akademisyen, zorlu hastalık sürecini atlattı. Doğduğundan beri göremediği 17 günlük kızı İpek’le görüntülü konuşma sırasında hasret gideren genç kadın, minik bebeğini görünce gözyaşlarını tutamadı.

“İki kere ölümden döndüm, kızımı görmeden ölmek istemiyorum”
Gebeliği süresince hastalığa yakalanmamak adına çok dikkatli olduğunu belirten akademisyen Duygu Yetgin Akgün, riskli olduğu düşünüldüğü gerekçesiyle aşı olmadığını aktardı. İki kere ölümden döndüğünü dile getiren Akgün, “Çok dikkat ettik. Dikkat etmek değil, gerçekten aşı çok önemli. Çok hafif atlatırdım. Ben 17 gün yoğun bakımda kaldım. Kızımı halen göremedim. Üniversitede 8 kişi birden oldu, aşı oldukları için hiçbir şey olmadı, hasta olmadılar. Sadece ben hasta oldum çünkü aşım yoktu. Nefes alamıyorum, keşke alabilsem. Yürüyemiyorum, çok zor bir süreç. Ben aşı karşıtı asla değilim. Sadece gebe olduğum için olmamayı tercih ettim. İki kere ölümden döndüm, bu yaşta özellikle de kızımı görmeden ölmek istemiyorum” diyerek yaşadığı zorlu hastalık sürecini anlattı.

“Aşı karşıtı olmasınlar, aşı çok önemli”
Kızını görüntülü görüşme ile de olsa ilk defa göreceği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Duygu Yetgin Akgün, aşı çağrısında bulundu. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Akgün, “Çok heyecanlıyım, 17 gündür doğduğundan beri kızımı hiç görmedim. Babası negatif olduğu için görebildi, çok şanslı. Aşı karşıtı olmasınlar, aşı çok önemli. Daha iyileşemedim, tüple devam edeceğim. Almadığım ilaç yok. Bana bu hastanede çok iyi bakıldı. Yoğun bakımdaki Furkan Hocam, hemşireler, çalışanlar ve burada korona virüs servisindeki arkadaşlar beni hayata döndürdü, yoksa ölmüştüm” diye konuştu.

Bebeğini günler sonra gören genç anne duygulandırdı
Hastalığı atlatsa da kontrol amaçlı korona virüs enfeksiyonlu hastaların takip edildiği serviste tutulan Duygu Yetgin Akgün, ciddi solunum sıkıntısıyla dünyaya gelen bebeğine görüntülü konuşmada kavuştu. Bir kilo 360 gram olan ve hala oksijen desteği alsa da genel durumunun iyi olduğu belirtilen 17 günlük kızı İpek’le ilk kez görüntülü görüşme sırasında hasret gideren anne Akgün, bebeğini görünce gözyaşlarını tutamadı.

“Hastamızın genel durumu iyi”
Hastanın genel durumu hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Perinatoloji Uzm. Dr. Zafer Bütün, gebelikte korona virüsün daha ağır seyrettiğini aktardı. Tüm dünya ülkelerinde gebelere korona virüs aşısının önerildiğini belirten Bütün, “Gebelik korona virüs enfeksiyona yakalanma açısından ekstra bir risk oluşturmasa da gebe hastalarımızda korona virüs enfeksiyonu daha ağır seyretmektedir. Gebe hastalarımız yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon ve ağır enfeksiyon nedeniyle daha fazla hastaneye yatmaktadır. Gebelerde buna bağlı olarak erken doğum riski artmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde Dünya Sağlık Örgütü de gebelerin hepsine korona virüs aşısı önermektedir. Doğum yapan hastamız korona virüs aşısı olmamıştı, yoğun bakım ünitemizde takip ettik. Buna bağlı olarak erken doğum gerçekleşti. Şu anda hastamızı korona virüs enfeksiyonlu hastalarımızı takip ettiğimiz serviste izole bir odada takip etmekteyiz. Hastamızın genel durumu şu anda iyi” dedi.

“Korona virüse yakalanan gebelerde sadece anne değil bebek de riskli durumda”
Pandeminin başından beri korona virüs pozitif gebe ve lohusalara diğer hastalardan farklı ayrı bir ünitede hizmet verdiklerini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, korona virüsün en az anne kadar bebek için de risk oluşturduğunu aktardı. Bildirici, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pandeminin başlangıcından beri Eskişehir Şehir Hastanesi’nde korona virüs pozitif tanısıyla serviste 8 bin civarında hasta yatırıldı, takip edildi, izlendi. Korona virüslü gebe ve lohusa sayısı da yaklaşık 500 civarında oldu. Artık korona virüs pozitif gebelik, yüksek riskli gebelik kategorisi diye tanımlanıyor. Korona virüs pozitif gebelerde hastaneye yatış oranları, yoğun bakıma yatış oranları, yoğun bakımlara yatış oranları ve kaybedilme riskleri korona virüs olmayan gebe popülasyonuna oranla daha yüksek. Sadece anne için risk oluşturmuyor, anne rahminde bebek ölümlerini, erken doğum risklerini de iki üç kat arttırdığını bilimsel çalışmalar gösterdi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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