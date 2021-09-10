Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Eskişehir’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal mahallesi Porsuk Bulvarı'ndaki Eskişehir Pasajı’nın girişinde iki kişi arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Kemal Y., üzerinde taşıdığı tabancayla Aşır Ö.'ye ateş edip olay yerinden kaçtı. Yaralanan Aşır Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aşır Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahla yaralama olayının şüphelisi Kemal Y. ile yanında bulunan Yasemin Y., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarla kısa sürede Yenibağlar mahallesi Balkan caddesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kemal Y.'nin üzerinden bir tabanca ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Yasemin Y.'nin üzerinden ise hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 1 adet tam altın ile altın kolye ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Y. tutuklanırken, Yasemin Y. serbest bırakıldı.

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