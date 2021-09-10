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Öksürük 3 haftadan fazla sürerse dikkat Özel Ümit Batıkent Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Murat Yüzüak: "8 haftadan uzun süren kalıcı bir öksürük varsa kronik öksürük adını alır"

İHA

Öksürük 3 haftadan fazla sürerse dikkat Özel Ümit Batıkent Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Murat Yüzüak: "8 haftadan uzun süren kalıcı bir öksürük varsa kronik öksürük adını alır"

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, farklı öksürük tipleri olduğunu belirterek; öksürük tipinin doğru belirlenmesinden sonra doğru tedavi uygulanabileceğini söyledi.
Öksürüğün; yabancı partiküllerin, mikropların ve mukusun boğaz ve solunum pasajından temizlenmesini sağlayan istemli veya istemsiz bir mekanizma olduğunu ifade eden Dr. Yüzüak, “Öksürük genel olarak üç haftadan kısa sürerse akut; 3 ila 8 hafta arasında sürerse ve bu sürenin sonunda iyileşirse subakut ve 8 haftadan uzun süren kalıcı bir öksürük varsa kronik öksürük adını alır” şeklinde konuştu.

Öksürük nedenleri
Öksürüğün çoğunlukla iki hafta içinde tamamen ya da önemli ölçüde iyileştiğini ifade eden Dr. Yüzüak, öksürüğün olası nedenlerini şöyle sıraladı: “Grip, soğuk algınlığı, farenjit, bahar alerjisi, bronşit, zatürre, tahriş edici madde solumak, akut sinüzit, üst ve alt solunum yollarını etkileyen durumlar.”
8 haftadan uzun süren öksürüğün kronik öksürük olarak tanımlandığını aktaran Yüzüak, tütün kullanımının kronik öksürük nedenleri arasında başta geldiğini belirterek, Kronik öksürüğe neden olabilen diğer durumları şöyle özetledi:
“Geniz akıntısı, reflü hastalığı, astım, solunum yolu alerjileri, bazı ilaçlar, kistik fibrozis, KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları), tüberküloz, akciğer mantar enfeksiyonları, akciğer embolisi, akciğer kanseri.”

Akciğer kanseri, kalp yetmezliğine neden olabilir!
Öksürüğün hafifleme eğilimi göstermeden 3 hafta boyunca devam etmesi veya şiddetinin artması durumunda doktora gidilmesi gerektiğini belirten Yüzüak, “Şiddetli öksürük, öksürükte artma, öksürüğe eşlik eden kilo kaybı, boyun bölgesinde ele gelen şişlik, yutma güçlüğü, seste kalıcı değişiklikler, kan tükürme, nefes almada güçlük, göğüs ağrısı varsa akciğer kanseri, kalp yetmezliği gibi ciddi bir hastalığı işaret edebilir” şeklinde konuştu. Bazen hastalarda “Kuru öksürük” diye tanımlanan türde öksürüklerin de görülebildiğini ifade eden Yüzüak, “Beraberinde balgam olmayan öksürük kuru öksürük olarak tanımlanır. Alerjilerden asit reflü hastalığına, mevsimsel alerjiler ve grip gibi solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok farklı rahatsızlık kuru öksürüğe neden olabilir” diye konuştu.

Öksürük nedeni tespit edilmeli
Geceleri artış gösteren kuru öksürüğün yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebildiğini kaydeden Yüzüak, “Kuru öksürüğün en iyi tedavisi, öksürüğe neden olan sorunun tespit edilip buna yönelik tedavi uygulanmasıdır” dedi.
Kişinin günlük alışkanlıklarında bazı farklılıklara giderek de önlemler alabileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yüzüak, şunları söyledi: “Örneğin sigara ve tütün mamullerinin kullanımından kaçınmak, bunların dumanına maruz kalmayı önlemek, bol bol su içmek, havanın nemlendirilmesi için bazı nemlendiricilerden yararlanmak veya odaları sık sık havalandırmak öksürüğün azaltılmasında oldukça etkilidir. Astım ve alerji sorunu bulunan kişilerin evde ve özellikle de yatak odasında antialerjik özelliğe sahip eşyaların kullanımını tercih etmeleri de önemlidir.”

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