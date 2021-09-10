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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Raylı Sistemler Kümesinin yeni yönetim kurulu toplantısı

İHA

Raylı Sistemler Kümesinin yeni yönetim kurulu toplantısı

Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) “Yönetim Kurulu ve İstişare Toplantısı”na katılan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, raylı sistemler sektörünün Eskişehir sanayiinin geleceğinde çok daha önemli bir yere sahip olacağını, bu konuda önemli bir yatırımı Eskişehir’e kazandırdıklarını ifade etti.
Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) “Yönetim Kurulu ve İstişare Toplantısı” Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Ramazan Yanar, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç ile küme üyesi kurumların temsilcileri katıldı.
“Sektörün çok büyük bir geleceği var”
Toplantıda konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, raylı sistemler sektörünün Eskişehir sanayiinin geleceğinde çok daha önemli bir yere sahip olacağını ifade ederek, “Türkiye’deki en kritik sektörlerden biri raylı sistemler. Dünyadaki 6 ülkeden birisi olarak hızlı trenlerin yaygınlaşmaya başlaması raylı sistemlere olan ihtiyacı ve tedarik talebini artırdı. Bu sektöre çok daha fazla yatırım yapmak lazım. Organize Sanayi Bölgesi olarak raylı sistemler konusuna çok önem veriyoruz ve bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bölgemize yeni yatırımcıların gelmesi, yeni yatırımcılara destek vermek adına ciddi çalışmalara başladık. Sektörün Eskişehir ve ülkemiz açısından çok büyük bir geleceği var. Bu günlerde artık bu yatırımları daha stratejik düşünüp, sonuçlandırmak lazım” dedi.
“Nitelikli gençler yetiştireceğiz”
Toplantıda küme üyelerine okul hakkında bilgiler veren EOSB Başkan Vekili Metin Saraç “Özel EOSB Meslek Lisesi olarak gerek sanayicilerimizden gerekse halkımızdan çok yoğun bir talep görüyoruz. Bu yıl veliler çocuklarını okulumuza yazdırmak için adeta yarış içine girdiler. Okulumuza 390 öğrenci aldık ama bize bunun çok üzerinde 500 kişiyi aşkın bir talep geldi. Bu hafta itibariyle okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladık. İnşallah birkaç yıl içinde okulumuzda 5 bölümde toplam 1560 öğrenci sayısına ulaşacağız. Burası siz değerli sanayicilerimizin okulu, buradan yetişen her genç sizlerin fabrikalarında çalışacak, bizim amacımız bu okulda el üzerinde tutulacak, çok nitelikli ve donanımlı gençler yetiştirerek, başta raylı sistemler sektörümüz olmak üzere diğer tüm sektörlerde inovatif sanayi dönüşümünü sağlayacak başarılı insanlar yetiştirmek” şeklinde konuştu.
“URAYSİM’in tarihini kayıt altına alacağız”
Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Ramazan Yanar, yönetim olarak yeni dönemde önemli işlere imza atacaklarını belirterek, konuşmasında ilk olarak URAYSİM konusuna değindi. Küme olarak URAYSİM projesini çok önemsediklerini ifade eden Yanar, “URAYSİM konusunda 10 yıldır birtakım gelişmeler yaşandı, farklı söylemler gelişti. Bazı çevrelerde URAYSİM konusunda eksik bilgiler, yanlış bilgiler ve hatalı bilgiler konuşulduğuna şahit olduk. Küme olarak, halen hazırlıklarını sürdürdüğümüz bir kitapçık ile URAYSİM’in hikayesini tarihçesini kayıt altına alacağız” dedi.
“Küme çatısı altında 3 çalışma grubu kuracağız “
Yanar, küme çatısı altında mühendislik yönlerini güçlendirmek, birlikte çalışma kültürü oluşturmak ve ihracat noktasını geliştirmek adına 3 çalışma grubu kuracaklarını aktardı. Yanar, “Kuracağımız bu çalışma gruplarıyla özellikle küme üyeleri içinde ihracat yapmayan üye kalmayıncaya kadar çok yoğun bir gayret göstereceğiz. Çalışma gruplarımız üyelerimizin gelişmesine önemli katkı sağlayacak işlere imza atacaklar” dedi.
“Meslek lisesine destek verme sözü”
Başkan Yanar, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarının sözünü vererek, “Öğrencilerin niteliğini, el becerilerini ve vizyonlarını artırmak; işletmelerimizden alacağını destekler için size söz veriyoruz. EOSB Yönetim kurduğu bu meslek lisesiyle takdire şayan ve bütün ülkemize örnek gösterilecek bir okul ortaya çıkarmışlar. Bizlerde sanayiciler olarak, öğrencilere elimizden gelen her türlü desteği vererek, daha nitelikli hale gelmelerini sağlayacağız. Bu okul Eskişehir sanayi geleceğine bırakılmış en önemli ve hayati eserlerden biridir” dedi.
Toplantının ardından Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Ramazan Yanar ve küme üyeleri okulu gezerek, yetkililerden bilgi aldılar.

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