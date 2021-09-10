Bakan Çavuşoğlu: “Bu bayrak altında hepimiz beraberiz”

Eskişehir’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrısşehitleri Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Sohbet esnasında “Başka bayrak yok” diyen vatandaşa Çavuşoğlu, “Bu bayrak altında hepimiz beraberiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün öğle saatlerinde Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Reşadiye Camii’nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrası Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve valilik ziyaretine katılan heyet ile birlikte Kıbrısşehitleri Caddesi'nde esnafları ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, esnaflara karanfil hediye etti. Yoldan geçen vatandaşlarla ve esnafla sık sık sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, kendisine iletilen talepleri dinledi. Sohbet esnasında “Başka bayrak yok” diyen bir vatandaşa Çavuşoğlu, “Bu bayrak altında hepimiz beraberiz” dedi.

Huzurevinde yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan 75 yaşındaki amcayla da sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, “Orada kalan tüm büyüklerimize selam söyleyin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.