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İtalyan sporcu Şehir Hastanesi’nde yarışabilecek duruma getirildi

İHA

İtalyan sporcu Şehir Hastanesi’nde yarışabilecek duruma getirildi

TransAnatolia Rally Raid yarışması için Eskişehir’e gelen İtalyan sporcu Cesare Zacchetti, aniden rahatsızlanınca tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gitti. İtalyan sporcu Zacchetti, doğru ve hızlı müdahale ile 6 saatte yarışabilecek duruma geldi.
Şiddetli yan ağrısı sebebiyle yarışa katılabilecek durumda olmayan 52 yaşındaki sporcu Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gitti. İtalyan sporcunun, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Coşkun Kaya tarafından yapılan muayenesinde idrar kanalında taş olduğu tespit edildi. İtalyan sporcunun tedavisi, Op. Dr. Coşkun Kaya ve hemşirelerin yoğun ilgisi altında başlatıldı. Yaklaşık 6 saatlik tedavinin ardından şikâyetleri azalan İtalyan sporcu, yarışa devam edebilecek durumda hastaneden ayrıldı.
Hastaneden ayrılırken Üroloji Uzmanı Op. Dr. Coşkun Kaya ve hemşirelere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten İtalyan Sporcu Cesare Zacchetti, bugün başlayacak yarışlara katılacak.
Dünya’nın en zor motorlu araçlar yarışı olarak bilinen TransAnatolia Rally Raid’in 2021 yılında ilk defa Türkiye’de düzenleniyor. 1118 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek yarış, Eskişehir’den başlayacak. Yarışmacılar 7 gün boyunca 14 farklı ilden geçerek 2 bin 300 kilometre yol gidecek. Kars’ta son bulacak olan yarışmaya katılmak isteyen birçok yarışmacı başlangıç noktası olan Eskişehir’e geldi.

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