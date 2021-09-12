Şişe toplayarak hem kendine hem annesine bakıyor

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Eskişehir’de yol kenarlarına atılan cam şişeleri toplayıp satan 58 yaşındaki Hasan Düzgün, kazandığı parayla hem geçimini sağlıyor hem de 86 yaşındaki annesine bakıyor.

Eskişehir’de yaşayan Hasan Düzgün, gün boyu kent genelinde dolaşarak yol kenarlarına atılan cam şişeleri topluyor. Topladığı şişeleri satarak ayda ortalama kazandığı 600 lirayla geçimini sağlayan Düzgün, 86 yaşındaki annesine de tek başına bakıyor. Kazancının zaman zaman yükseldiğini dile getiren Düzgün, ekmek parası için her gün elektrikli bisikletiyle kilometrelerce yol katediyor. Öte yandan Düzgün, çevreye duyarsızca atılan ve yangın tehlikesi oluşturan cam şişelerin temizlenmesine de vesile oluyor.

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