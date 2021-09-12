TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Şanlıurfaspor: 0

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 00 berabere kaldı.



Stat: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Çağrı Yıldırım xx

Eskişehirspor: Cengiz xx, Hasan xx, Sezgin xx, Onur Bayramoğlu x (Doğukan dk. 74 x), Onur Arı xx (Arda dk. 90 ?), Tolga x, Berkay x (Eren dk. 56 xx), Cihangir xx, Utku xx, Buğra x, Bartu x

Şanlıurfaspor: Murat xx, Kemal xx, Vedat xx, Muhammed x (Behlül dk. 78 ?), Enes xx, Özgür x, Erkan xx, Şerif xx (Raşit dk. 52 x), Yasin xx, Çağlar xx, Ferhat x (Burak dk. 68 x)

Kırmızı kartlar: Hasan Ulaş (dk. 80), Tolga Yakut (dk. 85) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Onur, Utku, Buğra, (Eskişehirspor), Çağlar, Şerif, Kemal (Şanlıurfaspor)

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