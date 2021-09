Eskişehir’de yaşayan Burcu Yıldız’ın hayatı, Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi’ne gelerek 6 ayda 30 kilogram vermesiyle değişti.

2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi, fazla kiloları yüzünden günlük hayatlarında çeşitli sıkıntılar yaşayan vatandaşlara çare olmaya devam ediyor. Obezite Merkezi’nden hizmet alan iki çocuk annesi 31 yaşındaki Burcu Yıldız, merkezde geçirdiği 6 ayın ardından 30 kilogram verdi. Kilo vermesiyle birlikte günlük hayatında çevresinden olumlu tepkiler aldığını anlatan Yıldız, fazla kilo problemi olan herkese Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi’ni önerdi.

“Eskiden yürümekte zorlanıyordum”

Kilo vermek konusunda başlarda çok ümitsiz olduğunu ve fazla kiloları yüzünden artık yürümekte zorlanmaya başladığını ifade eden Burcu Yıldız, bir komşusunun tavsiyesi üzerine obezite merkezine geldiğini anlattı. Merkezin kendisini motive ettiğini ve bu sayede 6 ayda 145 kilogramdan 115 kilograma düştüğünü kaydeden Yıldız, “Açıkçası ben çok kilo verebilecek şeylere inanan bir insan değilim. Hayatım boyunca çok az diyet yapmışımdır. Bir gün komşum dâhiliyeye geliyor, onu buraya sevk ediyorlar. Bana telefon etti, ‘sana sürprizim var’ dedi. Ben de bana tüp mide ile ilgili bir şeyler söyleyecek sandım. Bu merkezden bahsetti, beni de götürmek istediğini söyledi. ‘Ne gerek var’ gibi bir tepki verdim. En azından şansımı denememi, bir şey kaybetmeyeceğimi söyledi. Ben de bir günlüğüne ona eşlik etmek için merkeze geldim. Çok ümitsizdim, 145 kilogramdım. Çok zor yürüyordum, evden durağa bile giderken çok zorlanıyordum. Sonra buraya gelerek psikologlarla ve diyetisyenlerle görüştüm. Bir hafta kadar deneyeyim dedim. Burası beni çok motive etti. Kilo vereceğime yine inanmıyordum ama burası grup dersleriyle bir sosyalleşme alanıydı. Biraz deneyeyim derken ilk sürede 7 kilogram verdim. Bu benim çok hoşuma gitti. Biraz daha devam edeyim derken 56 ayda 2930 kilogram verdim. Şu an çok hafifledim, çok özgürüm. Umarım devamı gelir, daha yolun başındayız” diye konuştu.



“İnsanların tepkisi beni çok mutlu ediyor”

Kilo vermesiyle birlikte çevresinden olumlu tepkiler aldığını ve bu durumun kendisini çok memnun ettiğini belirten iki çocuk annesi Burcu Yıldız, geçmişte giymekte zorlandığı kıyafetlerini şimdilerde rahatça giyebildiğini dile getirdi. Yıldız, yaşadığı mutluluğu anlatırken, “Şu an giydiğim beyaz pantolonu geçen sene tatile giderken giymiştim ve düğmesini ağlayarak kapatmıştım. Yatağa yatıyordum, kızımdan rica ediyordum, asla kapanmıyordu. O olay beni hayattan soğuma evresine getirmişti. Şu an üzerimdeki beyaz pantolonu düğmesi kapalı şekilde indirip kaldırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor, insanların tepkisi çok mutlu ediyor. ‘Ne kadar zayıflamışsın, gözlerin ortaya çıkmış’, ‘Zaten güzeldin, çok güzel olmuşsun’ gibi tepkiler alıyorum. Çocuklarımın ve eşimin desteği, kızımın gözündeki ‘başarıya ulaşmış anne’ profili beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.



“Böyle ulaşılır bir merkez varken bence herkes yararlanmalı”

Kilo problemi olan herkese bu merkeze gelmeyi tavsiye ettiğini söyleyen Burcu Yıldız, “Böyle bir merkezi özel hastanede bile bulamazlar. Bulsalar bile maliyet açısından bizi aşacak durumlarda olur. Böyle bir yer ücretsizken bence kimse kaçırmamalı. Buraya gelirken insan ‘bana zaten bir diyet listesi verecekler, arada bir ölçecekler’ diye düşünürler. Hiç öyle değil, bilmediğim şeyleri burada öğrendim. Psikoloğundan tutun diyetisyenine, hemşiresinden sekreterine hepsi çok ilgililer. Böyle ulaşılır bir merkez varken bence herkes yararlanmalı” dedi.



“Kalıcı hayat tarzı değişiklikleri oluşturmayı amaçlıyoruz”

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Diyetisyeni Ahmet Ak, Burcu Yıldız’ın zayıflama süreci hakkında konuştu. Obezite Merkezi’nde kalıcı hayat tarzı değişiklikleri oluşturabilmeyi amaçladıklarını belirten diyetisyen Ak, şöyle konuştu:

“Burcu Hanım bize pandemi döneminde başlayıp tam kapanma dönemlerinde de takip ettiğimiz hastalarımızdan. Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede 30 kilogram kadar kilo kaybı oldu. Burada amacımız kilo kaybından ziyade kişide kalıcı hayat tarzı değişiklikleri oluşturabilmek. Burada ona yönelik eğitimlerimiz oluyor. Diyetisyen, psikolog, hekim, fizyoterapist ve hemşireler ile beraber takip ettiğimiz bir sistem. Hastalarımız haftalık olarak grup terapilerine katılıyor Oralarda bir bilinç değişikliği oluşturmaya, bilinç kazandırmaya çalışıyoruz. Kalıcı davranış değişiklikleri oluştuğu andan itibaren de kişi devam ettirebileceğini gördüğü zaman devam ediyor.”

