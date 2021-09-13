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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ayyıldız "Ahilik yaşama edebini inşa etmiştir"

İHA

Vali Ayyıldız "Ahilik yaşama edebini inşa etmiştir"

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Ahiliğin sadece mesleki bir kuruluş değil, aynı zamanda iyi ahlak ve değerlerimizin kurumlaşmış hâli olduğunu anlatarak, "Horasan erenlerinin ektiği fütüvvet tohumları Anadolu’da ahilik şeklinde boy vermiş; “elini, belini, dilini korumak” şeklinde beliren ahlak ilkesi sosyal, ekonomik, siyasi boyutları ile geniş perspektifte bir “yaşama edebi”ni inşa etmiştir" diye belirtti.
Vali Ayyıldız’ın 1319 Eylül Ahilik Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda, yalnızca ekonomide ve ticari alanda değil kültürümüzün harcına kattığı dayanışma ve birlik ruhu ile; kapısı her türlü sevgisizliğe, kötülüğe ve ötekileştirmeye kapalı Ahiliğin günümüzde de muhafaza edilen ve muhafaza etmemiz gereken değerler olduğunu anlattı. Ayyıldız, " El ele vererek ülkemizi her alanda geliştirmeye devam etmek ümidiyle günümüzün Ahileri olarak gördüğüm kıymetli esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, en içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Vicdanını kendi üzerine gözcü koyan, helalinden kazanan; kalbi Allah’a, kapısı yetmiş iki millete açık sanat erbapları yetiştiren Ahiliğin teşkilatlandığı ilk illerden biri de erenler şehri Eskişehir’dir. Şehrimizde kurulan Şehâbeddin Sühreverdî Zaviyesi, Selçuklular zamanından itibaren bölgede Ahilik teşkilatının tekâmülünde hizmetlerde bulunmuş bir müessesedir. Yine şehrimizin mayasında, nice Ahinin emeği ve alın teri mevcuttur. Şunu asla hatırımızdan düşürmemeliyiz ki Ahilik sadece mesleki bir kuruluş değil aynı zamanda iyi ahlak ve değerlerimizin kurumlaşmış hâlidir. Horasan erenlerinin ektiği fütüvvet tohumları Anadolu’da ahilik şeklinde boy vermiş; “elini, belini, dilini korumak” şeklinde beliren ahlak ilkesi sosyal, ekonomik, siyasi boyutları ile geniş perspektifte bir “yaşama edebi”ni inşa etmiştir. Nitekim Ahiliğin eğitim vizyonunda sadece mesleki anlamda başarılı bireyler değil, aynı zamanda değerleriyle kuşanmış bir ruh güzelliğine sahip nesiller vardır. Bu bakımdan Ahilik kültürünü geleceğe aktarmamız; kültür ve medeniyetimizin bekası için hayati önem arz etmektedir" diye belitti
Gönül sultanları olan erenlerın, fütüvvetin ve Ahiliğin tarifi ile ilgili olarak şu noktalarda gönül birliği ettiklerini aktaran Ayyıldız şunları kaydetti;

"Ahilik kültürünü yaşatan tüm esnaf ve sanatkârımızı tebrik ediyorum"
"Kendini değil, İslam’ın yüce peygamberi Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz gibi halkı düşünmek, halkın derdiyle dertlenmek, nefsi için istediğini fazlasıyla başkaları için de istemek, kusur ve ayıpları örtmek, eline geçen ile elinden çıkanı bir görmek, kimseye düşman olmamak, kimseden mürüvvet ve ihsan beklememek fakat herkese karşı mürüvvet ve ihsan sahibi olmaktır.” Ahilik yoluna girenin şed bağlanırken beli ve karnı haramdan, dili gıybet ve beyhude sözlerden, gözü görmediğini hatta gördüğünü, kulağı duymadığını hatta duyduğunu söylemekten; eli halkı incitmekten, ayağı Hak rızasına uymayan yerlere gitmekten, gönlü hırs ve emelden bağlanır. Yani Ahilik tamamen güzel ahlakı yaşanır hâle getirmekten, toplumda barışı ve huzuru tesis etmekten ibarettir. “Elini Açık Tut, Kapını Açık Tut, Sofranı Açık Tut” davetiyle hepimizi bir gönül sofrasına davet eden Ahiliğin geleceğe taşınması temennisiyle doğumunun 850. yıl dönümünde başta Ahi Evran olmak üzere bu topraklarda birliği, huzuru, kardeşliği tesis etmiş bütün Ahilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; Ahilik kültürünü, değerlerini günümüzde de yaşatan tüm esnaf ve sanatkârımızın Ahilik Haftası’nı en içten duygularla tebrik ediyor; kıymetli Eskişehirli hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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