Ahilik Haftası etkinlikleri dua ve ikramlarla başladı

Eskişehir’de Ahilik Haftası programı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in Bereket Duası ile başladı.

Etkinlik, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen, oda üyeleri ve esnafın katılımlarıyla gerçekleşti. Çarşı Cami kapısında toplanan kalabalığa hitaben Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen in konuşma yaptı. Birsen, “Haftamızın geleneksel hale getirilmesinde başta valimize, müftümüze ve çarşı camisi imam hatiplerine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bu geleneğimizin hafta boyunca devam edecektir. İnşallah kazasız belasız bol bereketli günlerde ticaret yapmayı Allah hepimize nasip etsin diyerek. Hepinize katılımlarınızdan dolayı şahsım ve Odamız adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ardından Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'in Bereket Duası okudu. Kutlamalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yapılan etkinlikte Vali Erol Ayyıldız vatandaşlara ve basın mensuplarına irmik helvası ve şerbet dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.