Koronavirüsten ölen ebenin eşi: Hamileyken oğlumuza bir şey olur endişesiyle aşı olmadı (2)



MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Ankara'da koronavirüse yakalanan hamile ebe Duygu Ömrüuzun'un (29) mezarını ziyaret eden yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ömrüuzun'un dedesi Hilmi Cankeş (75) "Duygu'm bu sana üçüncü gelişim. Annen, baban herkes bana 'selamlarımızı ilet' dediler. Ben de iletiyorum, Allah kabul etsin. Yatağın cennet olsun. Yavrum senin yerin değildi, burası. Duygu benim birinci torunum. Duygu, üniversiteyi Tokat´ta okudu, bitirdi. Gümüşhane´de ebe hemşire olarak göreve başladı. İkinci hamileliğine kaldı. Aşısını yaptırmamış, Şehir Hastanesi'nde şehit oldu" diye konuştu.

'YAKTI, YIKTI BİZİ'

Duygu Ömrüuzun'un babaannesi Nurdagül Cankeş de (74), "Kıyamayarak toprağa attık kuzumu. 3 sene oldu evleneli daha. Birbirlerine doyamadılar. Kuzumu, yavrumu gencecik verdik. İki çocuğunu koydu gitti. Kaçırdım, uçurdum yavrumu. Kıyamadım onu vermeye topraklara, ben burada dururken onu aldı. Yaktı, yıktı bizi gitti kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

'HERKES MUHAKKAK AŞI OLSUN'

Yeşilkaya Mahallesi Muhtarı ve Ömrüuzun'un akrabası Gürcan Şahin (54), herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini belirterek "Tüm vatandaşlar aşılarını muhakkak olsun. Bizim ciğerimiz yandı. Sizler aşınızı olun, ciğeriniz yanmasın. Sağlık Bakanımız devamlı yalvarıyor. Babası oğluna yalvarmıyor. Sağlık Bakanımız 'aşınızı olun' diyerek bizlere yalvarıyor. Fakat bizim vatandaşlarımız çok duyarsız kalıyor. Sonra da başımıza işte böyle üzüntü hadiseler geliyor" diye konuştu.Hakan TÜRKTAN-Şuayip Taner TONEL/GÜNYÜZÜ (Eskişehir)-

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Şuayip Taner Tonel

2021-09-13 17:35:21



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