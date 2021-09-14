Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir il genelinde yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; Eskişehir il genelinde 15 Eylül 2021Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren görülecek olan sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli metrekareye 2150 kilogram olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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