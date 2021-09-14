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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları devam ediyor

İHA

Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları devam ediyor

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çelenk bırakma, şiir, tiyatro ve şet kuşanma törenleriyle devam etti.
Vatandaşlarında katılımlarıyla saat 11.00’de başlayan programda ilk olarak Valilik önünde ki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından açılış konuşmasını yapan Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, “Esnaf ve Sanatkârlar Bayramı olan Ahilik Haftası kutlama etkinliklerimizin 34’üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’ya gelen Türkler Anadolu’yu vatan yapmak için hem Bizans’la hem de Moğollarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Selçuklu Devletinin güçlü yapısının oluşmasında ve kazanılan zaferlerde ahilik teşkilatlarının önemli etkili olduğu görülmektedir. Asya’da Anadolu’ya gelen çok sayıda esnaf ve sanatkâr ürettikleri malların kalitesinin korumak, üretimi ihtiyaca göre ayarlamak ve sanat ahlakını yerleştirmek için Ahilik prensiplerine önem vermişlerdir. Türk halkının ekonomik yönden bağımsız hale getirmek; ihtiyaç sahibi olanlarla her alanda yardım etmek; ülkeye yapılacak yabancı saldırılarda devletin silahlı kuvvetleri yanında savaşma, sanatta, dilde, edebiyatta, gelenek ve görenekleri yaşatmada Ahilik Teşkilatının büyük rolü olmuştur. Ahilik Teşkilatı tarafından dini esaslara göre oluşturulan Fütüvvet nameler yine Türk Medeniyetlerinin temellerinin oluşturma büyük önem taşımaktadır. Ahiliğin özünde 'hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış' Hadisi Şerif esas alınmış, Kuranı Kerim’de sıkça söz edilen işar, uhuvvet, infak, kavramlarının büyük önemi vardır. Türklerin karakteristik özelliklerinden olan yardımlaşma, dayanışma, cesaret, mertlik, teşkilatçılık ve misafirperverlik gibi kültürel özellikler ahiliğin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Bu özelliklerine sahip olan Ahi Evran Veli, ahiliği Selçuklu coğrafyasında hızlı teşkilatlandırmıştır” dedi.

“Hakka hizmet, halka hizmet”
Ahilik Teşkilatının ve düzenlenmelerinin önemine vurgu yapan Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, “Ahilik özüne insanı yerleştirmiş, “Hakka hizmet, halka hizmet” anlayışıyla hem dünyevi hem de uhrevi bir sistem oluşturmuştur. Ahiler , “dünyayı bir imtihan yeri” olarak kabul etmişler, bu sebeple hayatın bütün alanları ile ilgili ihtiyaca göre yeni sistemler oluşturmuşlardır. Bu özellikleriyle Ahiler, Anadolu’da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, temelinin atmışlardır. Günümüz sosyal ve ticari hayatı düzenleyen birçok kural aslen Ahilik kültüründen izler taşımaktadır. Melek örgütlenmeler, tüketici hakları, ürün ve hizmet standartları, çıraklık sistemi ve ustalık belgesi gibi uygulamalar, Ahilik Teşkilatının ticaret hayatına yaptığı katkılardan bazılarıdır. Ayrıca Ahilik geleneklerini günümüze taşımak ve gelecek kuşaklara aktarmak, üretilen mal hizmetlerin fiyatlarını belirlemek, esnaf ve sanatkârlarımızın ticari hayatlarında düzeni sağlamak günümüzde Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar odası Odaları Birliğinin ve birliğe bağlı meslek odalarını görevleri arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Teşkilatının Anadolu’daki öncülerinden Ahilik Evran Veli ve tüm Ahilerimizi bu toprakları kanlarıyla bize emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, halkımızı ve esnaf sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Törende şette kuşanıldı
Odunpazarı Mehter Takımı gösterisini sunduktan sonra Çarşı Camisi İmam Hatibi Halim Özdemir Ahilik Bereket Duasını okudu. Ahilik konulu şiirini Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Nur Gezer coşku ile söyledi. Ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü öğretmenler tarafından oluşturulan, Milli Eğitim Tiyatrosu Değerleri Anma Ekibini “Şet Kuşanma” oyununu sergiledi. Program son bölümünde ise Şet Kuşanma töreni yapıldı. Yılın Ahisi torna ustası Mehmet Ali Tayfur seçildi, şet kuşanmasını Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca gerçekleştirdi. Yılın Ahi Bacısı unvanını terzi ustası Mülkiye Çetin almasının ardından kuşanmasını ise Eskişehir MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak yaptı. Yılın Kalfası ödülünü berber kalfası Selahattin Kutlu aldı Şet Kuşanmasını Anadolu Üniversite Rektör Yardımcısı Fatih Temizel giydirdi. Tören sonunda ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Resim Sergisi’ açılışı gerçekleşti.

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